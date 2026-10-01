Cristiano Ronaldos Abreise aus dem Teamquartier hat Folgen für das portugiesische Nationalteam. Ein Platz im Kader und die legendäre Rückennummer 7 werden frei. Wie hat sich der Trainer entschieden?

Kopenhagen (dpa) - Ein Spieler aus der Fußball-Bundesliga hat in der portugiesischen Nationalmannschaft von der plötzlichen Abreise von Cristiano Ronaldo profitiert. Für das heutige Nations-League-Spiel in Dänemark (20.45 Uhr/DAZN) holte Trainer Jorge Jesus den Stürmer Fabio Silva von Borussia Dortmund in den Spieltagskader.

Die legendäre Trikotnummer 7 des Superstars übernimmt Rafael Leão. Der 27-Jährige stürmt seit dieser Saison zusammen mit Leroy Sané für Galatasaray Istanbul.

Nach den Statuten der Europäischen Fußball-Union UEFA darf jede Nationalmannschaft für ein Nations-League-Spiel nur 23 Profis in den Spieltagskader nominieren. Und die dürfen auf ihren Trikots nur Rückennummern zwischen 1 und 23 tragen. Rafael Leão trug bei den Spielen gegen Wales (1:0) und Norwegen (2:1) noch die 17 und gibt die heute Abend an den 24-jährigen Fabio Silva weiter.

Nummer 7 als Markenzeichen

Welche Bedeutung die Nummer 7 für Ronaldo hat, zeigt allein sein Markenname «CR7». Der 41 Jahre alte Rekordnationalspieler hatte sie bei der Nationalmannschaft 2008 und damit vor 18 Jahren von Luís Figo übernommen.

Weil er beim 2:1-Sieg in Norwegen nur auf der Bank saß und auch gegen Dänemark keinen Platz in der Startelf zugesprochen bekam, hatte Ronaldo das portugiesische Teamquartier am Vorabend des Dänemark-Spiels verlassen. Er flog mit einer Privatmaschine nach Madrid und wird wahrscheinlich nicht mehr für die Nationalmannschaft zum Einsatz kommen. Bislang bestritt Ronaldo für Portugal 234 Länderspiele, in denen er 146 Tore erzielte.