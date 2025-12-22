Plan gescheitert: AC Mailand gegen Como nicht in Australien

Das Spiel der italienischen Serie-A-Teams in Australien sollte einen Vermarktungsschub bringen. Wegen der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele fällt aber auch das San Siro als Standort aus.

Mailand (dpa) – Das Serie-A-Spiel zwischen der AC Mailand und Como findet nun doch nicht wie geplant im australischen Perth statt. Das teilten die Serie A und die lokalen Organisatoren in einer gemeinsamen Erklärung mit. Grund seien «weitere und nicht zu akzeptierende Forderungen des asiatischen Fußballverbandes», wie es in der Mitteilung hieß.

Die Partie am 8. Februar 2026 sollte in Perth stattfinden, weil das Mailänder San Siro wegen der parallel stattfindenden Olympischen Winterspiele nicht zur Verfügung steht. Die Bosse der Serie A hatten sich durch die Austragung des Spiels in Australien einen Schub für die internationale Vermarktung der italienischen Liga erhofft. Wo die Begegnung jetzt stattfindet, ist noch unklar.

Zuletzt war bereits der Plan der spanischen La Liga verworfen worden, die Meisterschaftspartie zwischen dem FC Barcelona und Villarreal in Miami auszutragen.