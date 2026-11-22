Nach einer schwachen ersten Halbzeit kassieren die Turiner Pfiffe. Der zu Saisonbeginn vielfach kritisierte Nick Woltemade leitet dann den am Ende hohen Sieg gegen Venedig ein.

Turin (dpa) – Der 14-malige deutsche Nationalspieler Nick Woltemade kommt in der Serie A beim italienischen Traditionsclub Juventus Turin besser in Fahrt. Beim 4:0-Erfolg der Norditaliener gegen den Vorletzten Venedig erzielte der in der jüngeren Vergangenheit vielfach kritisierte Angreifer den ersten Treffer der Partie und bereitete ein Tor vor.

Nach einer schwachen torlosen ersten Hälfte hatten die Turiner Pfiffe kassiert. In der 53. Minute staubte Woltemade ab und erzielte die Führung. Teun Koopmeiners (59.), Juan Cabal (65.) und Randal Kolo Muani (71.) sorgten für die weiteren Treffer der «Bianconeri». Den zweiten Treffer hatte der gebürtige Bremer vorbereitet.

Der schon bei der vergangenen Partie in Florenz (2:2) mit einem Treffer erfolgreiche Hüne war zum Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt worden und durfte seinen zweiten Saisontreffer in der Liga bejubeln.

Woltemade ist aktuell von Newcastle United an die Turiner verliehen. Beim englischen Erstligisten war der 24-Jährige, der dorthin 2025 vom VfB Stuttgart für 75 Millionen Euro gewechselt war, zum Ende der vergangenen Saison kaum noch an Toren beteiligt gewesen.