Fünf Tage vor dem Duell mit Bayern München schwächelt Real Madrid wieder. Eine Schiedsrichter-Entscheidung sorgt für mächtig Aufregung. Was das 1:1 gegen Girona für die Meisterschaft bedeutet.

Madrid (dpa) - Real Madrid muss seine Titelambitionen in der spanischen Liga fünf Tage vor dem Königsklassen-Rückspiel bei Bayern München langsam abschreiben. Die Königlichen kamen gegen den FC Girona zu Hause nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Für große Aufregung sorgte ein nicht gegebener Elfmeter für Superstar Kylian Mbappé in der 86. Minute.

«Für mich ist das hier und auf dem Mond ein Elfmeter. Es ist wieder einmal so. Eine weitere Woche. So ist es nun mal, und damit müssen wir leben», ärgerte sich Reals Trainer Álvaro Arbeloa. «Weder ich noch sonst jemand versteht das, wann der VAR eingreift.» Auf Fernsehbildern war zu erkennen, wie Vitor Reis den Franzosen mit dem Ellenbogen im Gesicht traf. Mbappé musste länger behandelt werden. Auf Fotos war auch Blut an seinem Kopf zu erkennen.

Real hatte das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen die Bayern am vergangenen Dienstag im Estadio Santiago Bernabéu mit 1:2 verloren. Vor dem Rückspiel in München am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) schonte Arbeloa unter anderem den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger und Trent Alexander-Arnold.

Gegen Girona waren die Madrilenen die überlegene Mannschaft, ohne zu glänzen. Die Führung von Real durch Fede Valverde (52. Minute) glich Thomas Lemar zehn Minuten später aus.

Barcelona kann für Vorentscheidung sorgen

In der Tabelle ist Real Zweiter. Die Chancen auf den Titel sind aber nur noch gering. Der FC Barcelona unter Trainer Hansi Flick empfängt am Samstagabend Espanyol zum Derby und kann seinen Vorsprung auf neun Punkte ausbauen.

Der deutsche Torwart Marc-André ter Stegen ist aktuell von Barcelona an Girona ausgeliehen. Allerdings hatte sich der 33-Jährige nur kurz nach seinem Wechsel am Oberschenkel verletzt und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko im Sommer verpassen.