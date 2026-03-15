Barcelona (dpa) – Dank Dreifach-Torschütze Raphinha führt der FC Barcelona in der spanischen Fußball-Meisterschaft wieder mit vier Punkten vor Real Madrid. Beim 5:2 (3:1) gegen den FC Sevilla war der brasilianische Offensivspieler am 28. Liga-Spieltag der überragende Akteur in der Mannschaft von Trainer Hansi Flick.

Der 29-Jährige brachte die Gastgeber im Camp Nou mit zwei verwandelten Strafstößen früh auf Siegkurs. In der neunten Minute war Raphinha mit einem sogenannten Panenka-Elfmeter erfolgreich: Er hob den Ball wie einst der tschechoslowakische Stürmer im EM-Endspiel 1976 gegen Deutschland in die Tormitte und überraschte damit Sevillas Schlussmann Odysseas Vlachodimos, der ins linke Eck flog. Den zweiten Strafstoß setzte Raphinha dann flach ins Netz (21.). Außerdem gelang ihm nach der Pause noch das Tor zum 4:1 (51.).

Nun Rückspiel gegen Newcastle

Die weiteren Treffer erzielten der Ex-Leipziger Dani Olmo (38.) und João Cancelo (60.), für Europa-League-Rekordsieger FC Sevilla waren Oso (45.+3) und Djibril Sow (90.+2) erfolgreich. Barcelonas Erzrivale Real Madrid hatte am Samstagabend daheim 4:1 gegen den FC Elche gewonnen. Flicks Mannschaft trifft am Mittwoch in der Champions League im Achtelfinal-Rückspiel auf Newcastle United, das Hinspiel in England war 1:1 ausgegangen.