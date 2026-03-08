Oxford (dpa) – Der englische Fußball-Club Oxford United trauert um eine Nachwuchsspielerin, die während eines Spiels am Samstag kollabiert war. Die 15-Jährige sei nach dem Zusammenbruch gestorben, teilte der frühere Erstligist einen Tag nach dem Zwischenfall mit. Er ereignete sich bei einem Spiel gegen die Juniorinnen des FC Fulham im Trainingszentrum von Oxford United.

«Die Gedanken und die aufrichtige Trauer von allen bei Oxford United sind bei Amelias Familien, Freunden, Mitspielerinnen und Trainern», hieß es in der Stellungnahme. Der Club bot ihnen seine Hilfe an und dankte für die medizinischen Bemühungen um die Rettung des Mädchens. Das für Sonntag angesetzte Spiel zwischen den Frauenteams von Oxford United und Real Bedford wurde abgesagt.