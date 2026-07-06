Nach Erfolgen in Frankfurt und London startet Oliver Glasner ein neues Kapitel in England. Was der 51-Jährige mit dem Premier-League-Club Nottingham Forest vorhat.

Nottingham (dpa) – Der frühere Bundesliga-Trainer Oliver Glasner ist der neue Chefcoach des englischen Premier-League-Clubs Nottingham Forest. Der 51 Jahre alte Österreicher tritt beim Tabellen-16. der abgelaufenen Saison die Nachfolge des Portugiesen Vítor Pereira an, von dem sich Nottingham zuvor getrennt hatte. Pereira war bereits der vierte Trainer von Forest in der vergangenen Saison gewesen.

«Ich freue mich sehr, als Cheftrainer zu Nottingham Forest zu wechseln», sagte Glasner laut Vereinsmitteilung und erinnerte an einstige Erfolge des früheren Europapokalsiegers. «Nottingham Forest ist ein Verein mit außergewöhnlichem Renommee und großer Tradition. Unser Ziel ist es, eine Mannschaft aufzubauen, die den Verein in den kommenden Jahren auf die nächste Stufe führt und auf die unsere Fans stolz sein können.»

Glasner war auch als Nagelsmann-Nachfolger im Gespräch

Zuletzt war Glasner, der 2022 mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen hatte, bei Crystal Palace tätig. Mit dem Club aus London gewann er im Mai die Conference League. Dennoch entschied sich der Österreicher, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Vor seiner Zeit in Frankfurt trainierte er zwei Jahre lang die Mannschaft des VfL Wolfsburg.

Nach dem frühen Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko war Glasner auch als möglicher Nachfolger des zurückgetretenen Bundestrainers Julian Nagelsmann gehandelt worden.