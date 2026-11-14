Nach schwacher erster Hälfte zeigt Norwegen in der Nations League gegen Wales seine Klasse. Neben einem formstarken Bundesligaspieler geht Erling Haaland einmal mehr voran.

Oslo (dpa) – Die norwegische Fußball-Nationalmannschaft hat die Chance auf den Einzug in das Viertelfinale der UEFA Nations League gewahrt. Am fünften Spieltag schlug die Mannschaft um Starstürmer Erling Haaland die Gäste aus Wales mit 3:1 (0:0). Platz zwei in der Gruppe vier der Liga A spielen Norwegen und Dänemark damit am kommenden Dienstag im direkten Duell aus.

Durch den norwegischen Sieg ist der vorzeitige Klassenverbleib der deutschen Mannschaft erst einmal verschoben. Bei einem Unentschieden wäre das DFB-Team, das noch auf das Viertelfinale hoffen darf, auf jeden Fall einer der beiden besten Gruppendritten gewesen.

Im Osloer Ullevaal Stadion enttäuschten die Gastgeber in Halbzeit eins. Über 45 Minuten brachten die Norweger kaum Torgefahr zustande. Näher am Führungstor waren die Gäste aus Wales. Der auffällige Daniel James vergab in der 43. Minute die beste Möglichkeit – mit dem einzigen Schuss aufs Tor der gesamten ersten Hälfte.

Nusa eröffnet, Haaland entscheidet

Nach dem Seitenwechsel brachte Antonio Nusa die Gastgeber aus dem Nichts in Führung. Der Topscorer der Bundesliga von RB Leipzig behauptete einen zweiten Ball nach einer Ecke und traf von der Strafraumkante flach ins linke Eck (59.). Rund zehn Minuten später erhöhte der eingewechselte Andreas Schjelderup auf Vorlage von Haaland (68.). Wales steckte nicht auf und verkürzte durch einen starken Lupfer von David Brooks (79.). Für die Entscheidung sorgte wiederum Haaland, der einen Foulelfmeter souverän verwandelte (88.)