Tennis trifft Fußball
Nur noch Formsache: Nadal wird Vorstandsmitglied bei Real
Rafael Nadal (m)
Ex-Tennisstar Rafael Nadal (M) steigt in den Vorstand von Fußballclub Real Madrid auf. (Archivbild)
Bernat Armangue. DPA

Ex-Tennisstar Rafael Nadal darf demnächst die Arbeit bei Real Madrid auf höchster Funktionärsebene mitgestalten. Warum er die Aufgabe annehmen möchte.

Lesezeit 1 Minute

Madrid (dpa) – Der ehemalige Tennis-Superstar Rafael Nadal wird sehr wahrscheinlich in den Vorstand von Fußball-Spitzenclub Real Madrid aufsteigen. Einen entsprechenden Vorschlag zur Ratifizierung werde der Vorstand bei der nächsten Generalversammlung vorlegen, teilte der Club mit. Der 40 Jahre alte Mallorquiner ist bislang Ehrenmitglied des spanischen Rekordmeisters.

«Ich habe diesen Vorschlag mit großer Begeisterung, Lernbereitschaft und dem Wunsch angenommen, so viel wie möglich beizutragen», schrieb der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger bei der Plattform X. Nadal gilt als großer Fan der Königlichen.

«Eine Referenz im spanischen und internationalen Sport»

«Für Real Madrid und für alle Madridistas ist es eine immense Ehre, dass eine Persönlichkeit von seinem sportlichen und menschlichen Kaliber, eine Referenz im spanischen und internationalen Sport, unserem Vorstand beitritt und von dieser Position aus zur Gegenwart und Zukunft unseres Vereins beiträgt», heißt es in einem Statement von Real. Der frühere Sandplatz-König zähle «zu den größten Legenden der Sportgeschichte und gehört zu den weltweit am meisten bewunderten und anerkannten spanischen Sportlern».

Der Name Rafael Nadal stehe für weit mehr als nur Erfolg, heißt es in der Stellungnahme weiter: «Sein Talent, sein ständiges Streben nach Verbesserung, seine Opferbereitschaft, sein Wettbewerbsgeist, seine Bescheidenheit, sein Respekt gegenüber Gegnern und Teamkollegen sowie seine Solidarität machen ihn zu einem Vorbild – sowohl auf als auch abseits des Spielfelds.» Diese Werte seien auch «fest in der Identität von Real Madrid verankert».

© dpa-infocom, dpa:261104-930-943769/1

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