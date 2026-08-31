Er spielte einst fast anderthalb Jahrzehnte für Real Madrid. Dann zog es Karim Benzema nach Saudi-Arabien. Jetzt ist der Franzose erstmal ohne Verein.

Riad (dpa) – Karim Benzema ist vorerst vereinslos. Der einstige Torjäger von Real Madrid und der französischen Fußball-Nationalmannschaft einigte sich mit dem saudi-arabischen Club Al-Hilal auf die Auflösung seines Vertrages. Benzema war erst Anfang Februar von Al-Ittihad nach dem Meistertitel und dem Pokaltriumph 2025 zu Al-Hilal gewechselt. «Ein Kapitel geht zu Ende ....», schrieb der 38 Jahre alte Ballon-d'Or-Gewinner von 2022 bei X und Instagram.

«Der Verein spricht Karim Benzema seinen aufrichtigen Dank und seine Anerkennung für seine Zeit im Trikot von Al-Hilal aus und wünscht ihm viel Erfolg für den nächsten Abschnitt seiner Karriere», hieß es in einer Mitteilung.

Zieht es Benzema nach Nordamerika?

Wie es nun weitergeht mit dem 97-maligen Nationalspieler, ist offen. Einem Bericht der spanischen Sportzeitung «As» zufolge sollen Benzema mehrere Angebote vorliegen, darunter auch aus der amerikanischen Major League Soccer. Ein Karriereende kommt dem Bericht zufolge für den Franzosen nicht in Frage. Nach den Anfängen seiner Karriere bei Olympique Lyon mit vier Meistertiteln, war Benzema zu Real Madrid gewechselt. Fünfmal gewann er mit den Königlichen allein die Champions League.

Nach einer Auswechslung zuletzt bei Al-Hilal hatte es Unstimmigkeiten gegeben, danach war Benzema von Trainer Simone Inzaghi nicht in den Kader berufen worden.