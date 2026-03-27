Sportlich läuft es für den verletzten Marc-André ter Stegen derzeit nicht. Dafür ist er im Privatleben auf der Sonnenseite, wie ein Foto in den sozialen Medien zeigt.

Girona (dpa) - Vertraute Zweisamkeit, ein inniger Kuss - und ein Foto, das ihnen die Welt bedeutet. Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen zeigt der Welt auf seinem Instagramkanal, was ihn und seine Freundin Ona Sellarès gerade glücklich macht. Mit einem Ultraschallbild von einem Baby posieren die beiden in enger Umarmung, dazu schreibt Sellarès: «Ganz viel Liebe». Die PR-Abteilung der Nationalmannschaft reagierte mit schwarz-rot-goldenen Herzen.

Sollten die beiden bald Eltern werden, wäre es für ter Stegen nach zwei Söhnen das dritte Kind. Der 33-Jährige hatte die Beziehung zu Sellarès im vergangenen Sommer öffentlich gemacht. Wenige Monate zuvor hatten sich ter Stegen und seine Ehefrau Daniela getrennt.

Mitte April wieder fit

Sportlich läuft es für den 44-maligen Nationalspieler aktuell nicht nach Wunsch. Ter Stegen fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko im Sommer verpassen.

Erst im Winter hatte sich ter Stegen vom FC Barcelona an den Abstiegskandidaten FC Girona verleihen lassen, um Spielpraxis für die WM zu sammeln. Die Verletzung zog sich der Keeper gleich im zweiten Spiel für Girona zu. Es wird mit einer Ausfallzeit bis Mitte April gerechnet. Bei Barcelona steht er noch bis 2028 unter Vertrag, hat aber unter Trainer Hansi Flick keine Perspektive mehr.