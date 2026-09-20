Manchester City löst den FC Arsenal als Spitzenreiter der Premier League ab. Gegen Sunderland trifft auch Erling Haaland - und folgt in einer Statistik dem Münchner Harry Kane.

Manchester (dpa) – Manchester City hat mit einem Torfestival die Tabellenführung in der englischen Premier League erobert. Der Ex-Meister gewann mit 5:3 (3:2) gegen den AFC Sunderland und schob sich am Titelverteidiger FC Arsenal vorbei auf Platz eins.

Die Gunners hatten am Samstag bei Brighton & Hove Albion mit dem deutschen Trainer Fabian Hürzeler eine überraschend deutliche 0:3-Niederlage kassiert und liegen nun mit drei Zählern Rückstand auf Platz zwei.

Matchwinner für Man City war Antoine Semenyo, dem ein Doppelpack (43. Minute/57.) gelang. Außerdem trafen für den Favoriten Rayan Cherki (29.), Enzo Fernández (9.) und Erling Haaland (81.). Norwegens Sturmstar hat nun gegen alle Teams mindestens ein Tor erzielt, gegen die er in der Premier League gespielt hat. Haaland ist erst der zweite Spieler (mit mehr als einem Spiel) nach dem heutigen Bayern-Torjäger Harry Kane, dem dies gelungen ist. Für Sunderland war der frühere Leipziger Brian Brobbey (12./33./59.) gleich dreimal erfolgreich.

Siegreiches Liverpool mit Wirtz in der Startelf

Der FC Liverpool kam derweil zu einem hart erkämpften 1:0 (0:0)-Auswärtssieg beim AFC Bournemouth. Den Siegtreffer erzielte der schwedische Topangreifer Alexander Isak. Der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz stand in der Startelf der Reds, wurde aber in der 71. Minute ausgewechselt.