WM-Testspiele
Zu zehnt: Deutscher WM-Gegner Curaçao verliert in Schottland
Schottland - Curaçao
Gegen Schottland hatte Curaçao zu zehnt keine Chance.
Andrew Milligan. DPA

Erst in Unterzahl war der deutsche WM-Vorrundengegner in Schottland unterlegen. Eine Rote Karte gegen einen früheren Bundesliga-Stürmer entscheidet das Spiel.

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Glasgow (dpa) – Der deutsche WM-Auftaktgegner Curaçao hat im Testspiel in Schottland eine satte 1:4 (1:1)-Niederlage kassiert. Das Team des inzwischen 78 Jahre alten Trainers Dick Advocaat ging sogar durch den früheren Bremer Tahith Chong (17. Minute) in Führung. Eine etwas harte Entscheidung von Schiedsrichter Georgi Kikacheiswili drehte dann die Partie. Der Georgier zeigte dem früheren Bochumer und Hoffenheimer Bundesliga-Profi Jürgen Locadia wegen einer angeblichen Tätlichkeit die Rote Karte (38.).

In Überzahl drehten die Schotten im Glasgower Hampden Park dann das Spiel. Findlay Curtis (45.) noch vor der Pause, Lawrence Shankland mit einem Doppelpack (59. und 64.) und Ryan Christie (81.) schossen die Tore für Schottland, das bei der WM in der Gruppe C unter anderem mit Brasilien antritt.

Curaçao hat in einer Woche gegen Aruba noch die Möglichkeit, Selbstvertrauen für die erste WM-Teilnahme zu tanken. Anschließend beziehen die Karibik-Kicker ihr Quartier in Florida.

© dpa-infocom, dpa:260530-930-151050/1

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