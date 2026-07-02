Der englische Nationalspieler Elliot Anderson wechselt während der WM von Nottingham Forest zu Manchester City. Für satte 135 Millionen Euro. Niemals zuvor wurde für einen Engländer so viel bezahlt.

Manchester (dpa) – Premier-League-Club Manchester City hat sich mit Nottingham Forest auf den Transfer von Elliot Anderson verständigt und bezahlt laut übereinstimmenden Medienberichten 135 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler. Der WM-Teilnehmer wird damit zum teuersten englischen Fußballer überhaupt und löst seinen Nationalmannschaftskollegen Jude Bellingham ab.

Bellingham war vor drei Jahren für rund 127 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Real Madrid gewechselt. Der teuerste Transfer weltweit ist nach wie vor die Verpflichtung von Neymar durch Paris St. Germain. Der Champions-League-Sieger soll 2017 insgesamt 222 Millionen Euro an den FC Barcelona bezahlt haben.