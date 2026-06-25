New York (dpa) – Hunderte Deutschland-Fans haben sich am berühmten Times Square in New York auf das abschließende Gruppenspiel der DFB-Elf bei der Fußball-WM eingestimmt. Zahlreiche weiße Trikots und schwarz-rot-goldene Fahnen waren am späten Mittwochnachmittag (Ortszeit) im Zentrum der Millionen-Metropole zu sehen. Die Fans feierten, hüpften und sangen «Humba täterä». Perücken, überdimensionale Hüte, selbst gebastelte WM-Pokale und eine aufblasbare Brezel in XXL-Größe – an Accessoires war alles dabei.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Gruppensieg schon vor der Partie gegen Ecuador heute (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in East Rutherford sicher. Für die Südamerikaner indes geht es noch um den Einzug in die K.-o.-Phase. Auch eine Gruppe Ecuador-Fans feierte am Times Square.