Qualifikation XXL-WM ohne Italien? Gattusos Team vor entscheidenden Tagen dpa 24.03.2026, 12:00 Uhr

i Für Italien lief die WM-Qualifikation bislang alles andere als gewünscht. (Archivbild) Luca Bruno. DPA

Vier Weltmeister-Titel hat Italien schon. Nun droht die stolze Fußball-Nation, die dritte WM nacheinander zu verpassen. Die Stimmung ist angespannt. Der Verbandspräsident spricht über Reformen.

Bergamo (dpa) – Vor den mit Spannung und Angst erwarteten Playoffs gibt sich Gennaro Gattuso betont entspannt und selbstbewusst. «Jeder weiß, was für uns auf dem Spiel steht und wie wichtig dieses Spiel für uns ist. Wir tun, was wir tun müssen, mit großer Gelassenheit», sagte der italienische Nationaltrainer und Weltmeister von 2006 vor dem Halbfinal-Showdown gegen Nordirland.







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