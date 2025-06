Dunajska Streda (dpa) – Die deutsche U21-Auswahl steht bei der Fußball-Europameisterschaft in der Slowakei im Halbfinale. Nach drei Siegen in der Vorrunde gewann das Team von Trainer Antonio Di Salvo in Dunajska Streda auch das Viertelfinale gegen Italien mit 3:2 (2:2, 0:0) nach Verlängerung. Den entscheidenden Treffer erzielte Joker Merlin Röhl in der 117. Minute. Halbfinal-Gegner ist am Mittwoch Frankreich.

Luca Koleosho (58. Minute) hatte Italien in Führung gebracht, Nick Woltemade (68.) glich mit seinem fünften Turniertor aus. Vor 6.503 Zuschauern sah Italiens Wilfried Gnonto in der 80. Minute Gelb-Rot.

In Überzahl erzielte Nelson Weiper in der 87. Minute zunächst den vermeintlichen Siegtreffer. Kurz vor Spielschluss musste in Mattia Zanotti (90.) ein weiterer Italiener mit Gelb-Rot vom Platz. Dennoch gelang Giuseppe Ambrosini (90.+6) mit einem direkt verwandelten Freistoß noch der Ausgleich. In der Verlängerung setzten sich die Deutschen mit Elf gegen nur noch neun Spieler durch.