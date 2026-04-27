Schockpreise und Fan-Frust WM-Wucher in der Welt von Trump und Infantino dpa 27.04.2026, 10:02 Uhr

i Die WM sorgt vor dem Start auch wegen immenser Preise für Diskussionen. (Archivbild) DARRYL DYCK. DPA

Tickets für über zwei Millionen Euro? Für einen Platz im Unterrang? Gibt's vor dieser ohnehin vieldiskutierten WM. Für Fans kann das Riesenturnier vor allem eines werden: mächtig teuer.

Berlin (dpa) – Der «Boston Globe» fällte bereits ein vernichtendes Urteil vor dem Fußball-Spektakel in der Geld-Welt von US-Präsident Donald Trump und FIFA-Boss Gianni Infantino. «Die Weltmeisterschaft ist zu einem Verbrechen geworden», schrieb die Zeitung aus einer der WM-Spielorte in den USA: «Der Fußball-Weltverband und nun auch der Staat behandeln die WM wie eine Lizenz zum Stehlen.







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