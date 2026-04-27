Tickets für über zwei Millionen Euro? Für einen Platz im Unterrang? Gibt's vor dieser ohnehin vieldiskutierten WM. Für Fans kann das Riesenturnier vor allem eines werden: mächtig teuer.
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Berlin (dpa) – Der «Boston Globe» fällte bereits ein vernichtendes Urteil vor dem Fußball-Spektakel in der Geld-Welt von US-Präsident Donald Trump und FIFA-Boss Gianni Infantino. «Die Weltmeisterschaft ist zu einem Verbrechen geworden», schrieb die Zeitung aus einer der WM-Spielorte in den USA: «Der Fußball-Weltverband und nun auch der Staat behandeln die WM wie eine Lizenz zum Stehlen.