Eine 9,5 Meter hohe Statue für Pelé ziert jetzt den Platz vor dem Stadion Jalisco. Dort schrieb der Brasilianer 1970 mit der Seleção WM-Geschichte.

Guadalajara (dpa) - Fußball-Legende Pelé hat in der WM-Stadt Guadalajara in Mexiko eine 9,5 Meter hohe Statue bekommen. Das Denkmal wurde vor dem Stadion Jalisco eingeweiht, wo der Ausnahmespieler mit der brasilianischen Nationalmannschaft während der WM 1970 mehrere Partien spielte. Die Seleção gewann in Mexiko den dritten ihrer fünf WM-Titel.

Die Statue trägt den Namen «La Canarinha» (Kanarienvögelchen), wie die brasilianische Mannschaft wegen der gelben Farbe des Trikots auch bezeichnet wird. Pelé starb 2022 im Alter von 82 Jahren.

Das Estadio Jalisco liegt rund 20 Kilometer östlich vom Stadion Guadalajara, einem der Austragungsorte der diesjährigen WM in den USA, Mexiko und Kanada. Das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika findet am 11. Juni im historischen Aztekenstadion in Mexiko-Stadt statt. In der Metropole gewannen die Brasilianer 1970 den Titel mit 4:1 gegen Italien. Pelé traf zum 1:0.