Mit 17 Jahren WM-Teilnehmer, kurz danach Schulabsolvent: Der mexikanische Nationalspieler wird an seiner Schule in Tijuana gefeiert.

Tijuana (dpa) – Vom Fußballfeld des Aztekenstadions zur Abschlussfeier in der Schule: Wenige Tage nach Mexikos WM-Niederlage im Achtelfinale hat der 17 Jahre alte mexikanische Nationalspieler Gilberto Mora sein Abschlusszeugnis der Oberstufe an einer deutsch-mexikanischen Schule erhalten, wie mexikanische Medien berichten.

Der jüngste Spieler der WM in Mexiko, den USA und Kanada wurde bei der Zeremonie an der Deutschen Schule Cuauhtémoc Hank in der nordwestlichen Stadt Tijuana an der Grenze zu den USA von seinen Mitschülern mit großem Beifall gefeiert, wie ein Video zeigt.

Der Teenager steht beim Club Tijuana unter Vertrag. Wenige Tage vor dem WM-Auftakt verlängerte Mora seinen Vertrag bei den Xolos bis Ende 2029. In der Vereinsmitteilung wurde aber auch diese entscheidende Passage mit Blick auf mögliches Transfergeschehen nach dieser WM veröffentlicht: «Die Vereinbarung enthält einen maßgeschneiderten und klar strukturierten Ausstiegsmechanismus, der gemeinsam vom Verein, dem Spieler und seinem Berater ausgearbeitet wurde.»