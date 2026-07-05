Es war ein WM-Märchen der ganz besonderen Art. Und es brauchte schon einen Lionel Messi, um das zu beenden. Jetzt sind die Spieler der Kap Verde um Torhüter Vozinha zurück in der Heimat.

Praia (dpa) – Nach ihrem WM-Märchen ist die Fußball-Nationalmannschaft Kap Verdes bei der Rückkehr in die Heimat überschwänglich gefeiert worden. Laut Medien waren Zehntausende bei der Ankunft des Teams um Torwart Vozinha am Flughafen dabei und begleiteten die Mannschaft auch auf ihrem Weg durch die Straßen. Jubelnde Fans schlugen auf Trommeln, tanzten und schwenkten die Nationalflagge. Es herrschte Stimmung wie bei einem Festival.

«Wir feiern mit unserem Volk»

«Es ist ein ganz besonderer Moment für uns, hier bei unseren Fans zu sein», sagte Torhüter Vozinha der BBC. «Wir wollten etwas Größeres, aber wir haben es nicht in die nächste Runde geschafft. Jetzt genießen wir einfach den Moment und feiern mit unserem Volk.»

Der 40-Jährige war einer der WM-Hingucker und überzeugte mit starken Leistungen, die ihn sogar zum Instagram-Star machten. Mit Zehntausenden Followern ging er ins Turnier, mittlerweile ist Vozinha mit 26,2 Millionen der Fußball-Torhüter mit den meisten Followern der Welt, noch vor Stars wie Iker Casillas (20,4 Millionen) und Manuel Neuer (15 Millionen).

Kap Verde war als krasser Außenseiter in die Weltmeisterschaft gestartet. Aber nach drei Unentschieden in der Gruppenphase – darunter ein viel beachtetes 0:0 gegen Europameister Spanien im Auftaktspiel – schaffte es das Team in die K.-o.-Runde.

Kleines Land mit viel Herz

Dort lieferte man Weltmeister Argentinien einen großen Kampf, doch die Auswahl um den mehrmaligen Weltfußballer Lionel Messi setzte sich am Ende durch. Selbst Argentinien brauchte in diesem denkwürdigen Sechzehntelfinale aber eine 30-minütige Verlängerung, die genialen Momente seines Superstars und Nehmerqualitäten, um Kap Verdes WM-Traum mit 3:2 (1:1, 1:0) nach Verlängerung zu beenden.

«Ich bin sehr stolz auf das, was wir bei diesem Turnier gezeigt haben. Wir haben der Welt unsere Identität gezeigt», sagte Trainer Bubista. «Ich kann unserer Mannschaft nur danken für ihre Mühen und für so viel Herz, das sie auf dem Platz gezeigt hat. Wir sind vielleicht ein kleines Land. Aber wir können gegen die besten Mannschaften der Welt spielen.»