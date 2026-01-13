Mehr als 150 Millionen Ticket-Anfragen – und nur wenige Chancen: Wer noch zur WM will, muss heute schnell sein. Was Fans jetzt wissen müssen, bevor das dritte Ticket-Fenster schließt.

Berlin (dpa) – Fußball-Fans müssen sich beeilen, wollen sie in der dritten Verkaufsphase noch ein Ticket für die WM in diesem Sommer ergattern. Um 17.00 Uhr endet heute die Tranche. Bis dahin können sich Fans aus Deutschland auf FIFA.com/tickets noch für die Zufallsziehung anmelden.

Erstmals sind dabei Einzeltickets für bestimmte Spiele und Teams in der Gruppenphase erhältlich. Fans, die noch keine FIFA-ID haben, müssen zuerst ein Konto auf der Ticket-Website erstellen. Wer in dem zufälligen Auswahlverfahren Glück hat, wird in den kommenden Wochen per E-Mail benachrichtigt. In dieser wird ein Zeitfenster mitgeteilt, in dem man Tickets erwerben kann.

150 Millionen Anfragen im Dezember

Die Aussichten auf ein Ticket sind aber nicht die besten. Allein in der dritten Verkaufsphase hatte es bis zur Halbzeit Anfragen für über 150 Millionen Eintrittskarten gegeben, wie der Weltverband mitteilte. Damit habe es 30-mal mehr Anfragen gegeben als Tickets in dieser Phase zur Verfügung stehen. Die FIFA sprach von der höchsten Nachfrage in der WM-Geschichte – mit 48 teilnehmenden Teams und 104 Spielen ist es auch die größte WM.

Wer in der dritten Phase kein Glück hat, ist aber nicht komplett raus. Es wird mindestens noch eine vierte Phase geben, in der sich Fußball-Fans um Tickets bewerben können. Ein konkretes Zeitfenster hat die FIFA bislang jedoch nicht mitgeteilt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist eine weitere Verkaufsphase für Ende Februar oder Anfang März geplant.

Deutschland bestreitet seine Gruppenspiele in Houston, Toronto und in der Endspiel-Arena in East Rutherford bei New York. Die Auftaktpartie gegen Curaçao wird am 14. Juni um 12.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MESZ) im Houston-Stadion angepfiffen. Die zweite Partie am 20. Juni gegen die Elfenbeinküste findet in Toronto in Kanada statt – Anstoß ist um 16.00 Uhr Ortszeit (22.00 Uhr MESZ). Das Gruppenfinale gegen Ecuador im MetLife Stadium wird am 25. Juni ebenfalls um 16.00 Uhr US-Zeit gespielt, wieder 22.00 Uhr in Deutschland.