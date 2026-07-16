Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Micah Richards ist bei der BBC als WM-Experte im Einsatz. Kurz vor dem Halbfinale erhält er eine traurige Nachricht.

Atlanta (dpa) - Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Micah Richards hat kurz vor seinem Einsatz als WM-Experte beim Halbfinale Englands gegen Argentinien vom Tod seines Vaters erfahren. Der ehemalige Verteidiger analysierte die 1:2-Niederlage Englands bei BBC One im Stadion von Atlanta und gedachte Lincoln Richards anschließend mit emotionalen Worten.

«Sein Tod kam unerwartet, und er ist viel zu früh von uns gegangen», schrieb Micah Richards bei Instagram. «Er war mein größter Fan. Er hat in meinem ganzen Leben kaum ein Spiel verpasst. Als Kind hat er mich überall hingebracht, und während meiner Profikarriere war er der stolzeste Vater, den man sich vorstellen kann. Es kam nur selten vor, dass er nicht an meiner Seite war.»

Er wisse, wie viel es seinem Vater bedeutet hatte, englische WM-Spiele anzuschauen. «Dad hätte gewollt, dass die Show heute Abend weitergeht. Und sie ging weiter.» Dazu veröffentlichte Richards ein Foto, das ihn als Kind mit seinem Vater zeigt.

Der 38 Jahre alte Richards absolvierte in seiner Karriere 13 Länderspiele für England und lief im Verein vor allem für Manchester City auf. Als TV-Experte erlangte er im Zusammenspiel mit Thierry Henry und Jamie Carragher Kultstatus.