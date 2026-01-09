WM: DFB legt Verteilung von 60-Dollar-Tickets für Fans fest

Der Deutsche Fußball-Bund bestimmt, welche Anhänger wie an verbilligte Tickets für die WM kommen. Treue soll sich auszahlen.

Berlin (dpa) – Gut fünf Monate vor dem ersten WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft steht fest, wie treue Fans an die verbilligten Eintrittskarten kommen. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, gehen 70 Prozent der sogenannten 60-Dollar-Tickets an die Mitglieder des Fan Clubs Nationalmannschaft mit den meisten Bonuspunkten. Die verbleibenden 30 Prozent werden über Fan Club Betreuer und an eigenständige Fanclubs vergeben. Voraussetzung dafür ist eine Bewerbung um Eintrittskarten bis zum 13. Januar um 17.00 Uhr.

Der Weltverband FIFA hatte Mitte Dezember 2025 nach scharfer Kritik an den hohen Ticketpreisen für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko das kleine Sonderkontingent von Eintrittskarten für 60 US-Dollar (51 Euro) eingeführt. Damit sollen treue Anhänger der teilnehmenden Nationalmannschaften belohnt werden. Der sogenannte Basisrang für Fans gilt für alle WM-Teilnehmer und alle 104 WM-Spiele, also von der Vorrunde bis hin zu einem möglichen Finale. Die nationalen Verbände entscheiden, wie die Tickets vergeben werden.

Es geht nicht um viele Tickets

Allerdings geht es um eine überschaubare Anzahl von Karten: Deutschland steht für den Fanblock wie allen anderen Teams acht Prozent der Tickets pro Spiel zur Verfügung. Zehn Prozent dieser Tickets sind dann nach Angaben der FIFA im neuen Basisrang. Gegen Curaçao (14. Juni in Houston) wären es nach Angaben des DFB 581 Eintrittskarten, gegen die Elfenbeinküste (20. Juni in Toronto) 395 und gegen Ecuador (25. Juni in East Rutherford) 632. Für mögliche K.-o.-Spiele liegt die Anzahl der Karten zwischen 450 und 600.

Die internationale Fanvereinigung Football Supporters Europe hatte die Einführung des 60-Dollar-Tickets zwar begrüßt, deren Anzahl jedoch als zu gering kritisiert.

Kritik an Preisen war groß

Der DFB hatte die teilweise horrenden Ticketpreise bedauert. Die günstigsten Eintrittskarten im Fanblock der Nationalmannschaft für die drei Gruppenspiele im Sommer kommenden Jahres waren zuvor für das erste Gruppenspiel gegen Curaçao ab 155 Euro erhältlich. Für ein Ticket gegen die Elfenbeinküste am 20. Juni in Toronto müssen mindestens 190 Euro berappt werden. Das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador konnten die Anhänger der DFB-Auswahl im günstigsten Fall ab 230 Euro live im Stadion verfolgen.

Die Höchstpreise für die Vorrundenpartien liegen bei 430 Euro (erstes Spiel), 515 Euro (zweites Spiel) und 600 Euro (drittes Spiel). Die aktuelle Verkaufsphase für Tickets läuft bis zum 13. Januar, anschließend folgt eine Verlosung unter den Bewerbungen. Die WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt.