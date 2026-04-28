Fußball WM-Änderung: Rot für Spieler mit Hand vor Mund in Konflikt dpa 28.04.2026, 21:26 Uhr

i Gianni Infantino ist ein Freund der neuen Regel. (Archivbild) Chris Carlson. DPA

Indem sie ihren Mund verdecken, wollen Fußballer häufig verschleiern, was sie sagen. Sollten sie dies bei einer Auseinandersetzung während der WM machen, droht nun eine empfindliche Strafe.

Vancouver (dpa) – Nach einer Forderung von FIFA-Präsident Gianni Infantino können Spieler, die in einer Konfrontation mit dem Gegner ihre Hand vor den Mund halten, bei der Fußball-WM mit der Roten Karte bestraft werden. Diese Änderung beschlossen die internationalen Regelhüter des International Football Association Board (Ifab) bei einer Sondersitzung in Vancouver.







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