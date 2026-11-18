Die deutsche U21 verabschiedet sich mit einer Niederlage Richtung EM-Jahr. Wirklich zu bewerten ist das bei widrigen Umständen nicht. Der Trainer spricht nach dem 50. Länderspiel über seine Zukunft.

Rijeka (dpa) – Der missglückte Jahresabschluss der U21 in einer wilden Wasserschlacht nervte Jubilar Antonio Di Salvo gewaltig. «Es war einfach ein Zufallsspiel, Pingpong, irgendwo ein Charaktertest», sagte Di Salvo nach seinem 50. Länderspiel als U21-Nationaltrainer. «Das macht auch keinen Spaß.» Von Fritz-Walter-Wetter konnte in Rijeka keine Rede mehr sein – der Rasen erinnerte eher an eine Sumpflandschaft als an einen Fußballplatz.

«Fußball-Deutschland auf einem guten Weg»

«Jeder Ball ist liegen geblieben», sagte Di Salvo nach dem 2:3 gegen Kroatien. Einen Monat nach dem gelösten Ticket für die EM-Endrunde im kommenden Jahr bedeutete das nach dem 1:2 im Test gegen Belgien die zweite Niederlage nacheinander – das gab es zuletzt bei der Europameisterschaft vor drei Jahren.

Sieben Monate vor dem nächsten Turnier vom 16. Juni bis zum 3. Juli in Albanien und Serbien hob Di Salvo aber trotzdem positive Aspekte des Länderspieljahrs hervor, in dem sich sein Team überzeugend für die Endrunde qualifiziert hatte. «Wir sind als Fußball-Deutschland auf einem guten Weg, weil Talente nachkommen, die schon relativ viel Spielzeit bekommen», sagte der Trainer. Stammkräfte wie der verletzte Torjäger Nicolo Tresoldi oder der bei Bundestrainer Jürgen Klopp furios aufspielende Brajan Gruda fehlten diesmal.

Moerstedt und Pejcinovic treffen für DFB-Elf

«Ich glaube, dass die Spiele im März und vor allem bei der Europameisterschaft bewertbarer werden», sagte Di Salvo. Bei der Regenschlacht von Rijeka waren die Tore von Joker Max Moerstedt von der TSG Hoffenheim und des Stuttgarters Dzenan Pejcinovic zu wenig für einen Erfolg. «In Deutschland wäre so ein Spiel gar nicht angepfiffen worden», sagte Moerstedt.

Di Salvo hätte sich am Jubiläumstag gerne mit einem Sieg in das EM-Jahr 2027 verabschiedet, in dem die deutsche Mannschaft wieder zu den Titelkandidaten zählt. «Es ist ein gutes Gefühl, 50 Länderspiele zu haben», sagte der 47-Jährige. «Ich freue mich jetzt über die Zahl, aber es ist halt nur eine Zahl und es sollen noch ein paar Länderspiele mehr hinzukommen.»

Neuer Vertrag? Das sagt Di Salvo

Im März kommen zwei weitere Vorbereitungsspiele dazu, bei der EM-Endrunde sind bis zu sechs Partien möglich. Danach endet der Vertrag von Di Salvo. «Es macht mir Spaß, die Arbeit mit der Nationalmannschaft, mit den jungen Talenten, Spieler zu fördern, sie nach oben zu bringen. Ich bin hier am richtigen Ort», sagte der Coach, «und so können wir dann auch in die Gespräche gehen.»

Die werden dann im neuen Jahr nicht mehr mit dem beim Spiel zuschauenden Geschäftsführer Andreas Rettig geführt, sondern mit dessen Nachfolger Per Mertesacker. «Ich denke, dass wir dann im Laufe des Frühjahrs zusammenkommen und sprechen werden. Aber jetzt gibt es noch nichts zu verkünden», sagte Di Salvo.