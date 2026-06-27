WM-Partie gegen Paraguay
Wiedersehen mit Referee: Marokkaner leitet deutsches Spiel
Jalal Jayed
Pfeift erneut ein deutsches WM-Spiel: Jalal Jayed. (Archivbild)
Tom Weller. DPA

Für die deutschen Fußballer gibt es ein Wiedersehen mit dem marokkanischen Schiedsrichter Jalal Jayed. Der 39-Jährige leitete bislang WM-Spiele mit vielen Toren.

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Boston (dpa) – Die deutsche Nationalmannschaft bekommt es bei der Fußball-Weltmeisterschaft erneut mit Schiedsrichter Jalal Jayed zu tun. Der Marokkaner leitet am Montag (22.30 Uhr/ZDF und MagentaTV) im Boston Stadium in Foxborough die Partie im Sechzehntelfinale zwischen der DFB-Elf und Paraguay. Das teilte der Weltverband FIFA mit.

Der 39-Jährige hatte bereits das deutsche Auftaktspiel am 14. Juni beim 7:1-Sieg gegen WM-Neuling Curaçao in Houston geleitet. Unterstützt wird Jayed dabei an den Seitenlinien erneut von seinen Landsleuten Zakaria Brinsi und Mostafa Akarkad. Vierter Offizieller ist Ma Ning aus China.

Für Jayed ist es bereits das dritte Spiel bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko. Nach dem deutschen Kantersieg war der Marokkaner auch beim 5:0-Sieg Portugals mit zwei Treffern von Cristiano Ronaldo gegen den Turnier-Debütanten Usbekistan im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:260627-930-295492/1

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