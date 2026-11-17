Wenig Fußballkunst, dafür viel Kampf und noch mehr Wasser: Die U21 hat sich bei verrückten Bedingungen mit einer Niederlage aus dem Länderspiel-Jahr verabschiedet. Ein früherer Bundesliga-Star jubelt.

Rijeka (dpa) - Die deutsche U21 hat ihrem Trainer bei einer wilden Wasserschlacht keinen Sieg zum Jubiläum schenken können. Im 50. Länderspiel von Antonio Di Salvo verlor die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes bei widrigen Bedingungen gegen die kroatische Mannschaft des früheren Bundesliga-Stars Ivica Olic mit 2:3 (0:1).

«Das war einfach ein Zufallsspiel, Pingpong», sagte Di Salvo bei ProSiebenMaxx. «Man kann kein Fazit ziehen. Das waren mehr als widrige Bedingungen.» Es sei sehr fraglich, ob die Partie als Pflichtspiel ausgetragen worden wäre.

Die Tore von Joker Max Moerstedt von der TSG Hoffenheim (53. Minute) und des Stuttgarters Dzenan Pejcinovic (60.) waren zu wenig für einen Erfolg. Das Gastgeber-Team um den ehemaligen Bayern-Spieler und Kapitän Lovro Zvonarek jubelte durch Adrian Segecic (26.) und Fran Topic (67./84.) dreimal. «Es war eher eine Schlammschlacht», sagte Torschütze Moerstedt.

Spannender Termin in der nächsten Woche

Nach dem 1:2 gegen Belgien am Freitag in Essen verabschiedete sich die deutsche Mannschaft, die wieder ohne zahlreiche verletzte oder von Bundestrainer Jürgen Klopp nominierte Stammkräfte auskommen musste, bei strömendem Regen nicht mit dem erhofften Sieg Richtung EM-Jahr. Im kommenden Sommer findet vom 16. Juni bis zum 3. Juli die Europameisterschaft in Albanien und Serbien statt. Die EM-Gruppen werden am Donnerstag nächster Woche in Belgrad ausgelost.

Bei «widrigen, schwierigen» Verhältnissen, wie DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig befand, zeigte die deutsche Mannschaft nach dem Rückstand aber Nehmerqualitäten. Erst war bei Nebel nicht viel zu sehen, dann rollte der Ball in den Pfützen auf dem Rasen des Stadions Rujevica in Rijeka schlecht - und später dann fast gar nicht mehr. Ein Pflichtspiel unter solchen Bedingungen hätte für reichlich Diskussionsstoff gesorgt. «Fußball war das heute auf jeden Fall nicht», sagte Kapitän Joshua Quarshie von Sturm Graz.

DFB-Geschäftsführer mit «Wasserball»-Scherz

Angesichts des Freundschaftsspiels konnte Rettig in der Pause noch scherzen. «Man merkt, dass Kroatien eine wunderbare Wasserballnation ist», sagte er. Das von Olic prognostizierte «sehr schöne Spiel» bei «Fußballwetter» wurde es keineswegs. Kick-and-Rush lautete die Devise. Es war mehr ein EM-Test für die Mentalität als für taktische und technische Feinheiten.

Sein Jubiläumsspiel hätte sich Di Salvo, der vor der Beförderung zum Cheftrainer im Jahr 2021 als Assistent von Stefan Kuntz bereits viele Erfolge gefeiert hatte, sicher anders vorgestellt. «Das ist großartig, was Toni hier macht über all die Jahre», sagte Rettig.