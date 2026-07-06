Arsène Wenger hält Jürgen Klopp für eine Top-Besetzung als Fußball-Bundestrainer. Der Franzose sieht aber noch tiefergehende Probleme in der deutschen Nationalmannschaft.

Berlin (dpa) – Der ehemalige Trainer Arsène Wenger ist von Top-Kandidat Jürgen Klopp als neuem Fußball-Bundestrainer überzeugt. «Der Name Klopp gibt Deutschland die Hoffnung zurück, wieder aufs höchste Niveau zu kommen», sagte der 76 Jahre alte Franzose in der TikTok-Live-Show «Kroos und Kroos: Die WM unter der Lupe» von Weltmeister Toni Kroos. «Aber ob sich dadurch alles verändert, da bin ich mir nicht sicher. Du hast in Deutschland größere Probleme.»

Wenger: Deutschland fehlt ein Goalgetter

Wenger sieht nach dem vorzeitigen WM-Aus im Sechzehntelfinale in den USA, Kanada und Mexiko vor allem ein Qualitätsproblem im deutschen Team. Daher macht er den Grund für das vorzeitige Scheitern nicht nur am bisherigen Bundestrainer Julian Nagelsmann fest. «Ich glaube nicht, dass er große Fehler in diesem Turnier gemacht hat», sagte der Elsässer.

«Im Moment fehlt Deutschland etwas – man sieht in diesem Turnier, wie wichtig ein richtiger Goalgetter ist», meinte er weiter. Man brauche einen Spieler, der in entscheidenden Momenten trifft, «so wie Harry Kane in England. Aber den gibt es derzeit in Deutschland nicht.»

Wenger brachte es auf die Formel: «Gute Spieler brauchen einen großartigen Trainer. Und großartige Manager brauchen gute Spieler. Man braucht beides zusammen.»