Dass Jürgen Klopp neuer Bundestrainer werden soll, hält Jürgen Kohler für die richtige Wahl. Der Weltmeister von 1990 sieht dennoch grundsätzliche Probleme im deutschen Fußball.

München (dpa) – Der frühere Fußball-Weltmeister Jürgen Kohler hält Jürgen Klopp für eine passende Wahl für den Posten des deutschen Bundestrainers. «Für mich wäre Klopp der perfekte Mann. Er bringt vieles mit, was Deutschland wieder braucht: Leidenschaft, Klarheit und Emotionen», sagte Kohler der Münchner «Abendzeitung». Er machte dabei aber eine Einschränkung: «Jürgen ist ein außergewöhnlicher Motivator, aber auch er kann keine Wunder vollbringen.»

Es ginge nicht darum, einfach nur ein paar Sprüche zu machen, sagte der Weltmeister von 1990 weiter. Klopp müsse beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) eine neue Kultur schaffen. Es sei entscheidend, dass der DFB im Fußball wieder eine klare Identität entwickle. «Deutschland war immer dann stark, wenn jeder wusste, wofür diese Mannschaft steht: Zusammenhalt, Mentalität, Leidenschaft und die Bereitschaft, alles für den Erfolg zu investieren», sagte Kohler.

Verhandlungen mit Klopp in New York

Den von vielen Seiten geforderten personellen Umbruch beim DFB benötigt es laut Kohler nicht zwangsläufig. «Ein radikaler Umbruch klingt immer gut, aber es geht nicht darum, zehn Leute rauszuwerfen. Es geht darum, die richtigen Charaktere zu finden», sagte der 60-Jährige.

Der deutsche Fußball müsse sich nach dem dritten frühen WM-Aus in Folge aber auch nicht kleiner machen als er ist. «Es geht darum, die richtigen Charaktere zu finden. Wir brauchen Spieler, die Verantwortung suchen und sich nicht verstecken», sagte der frühere Verteidiger.

Klopp gilt beim DFB als Wunschkandidat für die Nachfolge von Julian Nagelsmann als Bundestrainer. Berichten zufolge ist es in den Verhandlungen zu einem ersten Treffen zwischen der DFB-Spitze und Klopp in New York gekommen.