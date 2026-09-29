Die Frage, für welche A-Nationalmannschaft Nicolo Tresoldi eines Tages aufläuft, ist noch offen. Fest steht dagegen, dass er ein besonderes Amt in der U21 übernimmt.

Attard (dpa) – Nicolo Tresoldi wird die deutsche U21-Nationalmannschaft bei der Entscheidung um das EM-Ticket als Kapitän auf das Spielfeld führen. «Es ist weiter geplant für die kommenden Spiele, dass Nicolo der Kapitän dieser Mannschaft ist», sagte Trainer Antonio Di Salvo am Tag vor dem EM-Qualifikationsspiel am Mittwoch (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Malta.

«Wir haben viele Leader»

Angreifer Tresoldi hatte die Binde beim 4:0 gegen Lettland schon einmal getragen, nachdem Tom Bischof ausgewechselt worden war. Nun führt er diese Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes im Centenary Stadion erstmals von Beginn an als Kapitän auf den Kunstrasen. Bischof darf sich derweil in der A-Nationalmannschaft bei Jürgen Klopp empfehlen. «Wir haben viele Leader und viele Spieler, die auch die Kapitänsbinde tragen können», sagte Di Salvo.

Tresoldi habe es sich verdient, sagte Di Salvo über den Stürmer vom FC Brügge, der sich noch nicht auf eine Nationalmannschaftszukunft in Deutschland oder Italien festgelegt hat. Erst einmal möchte der 22-Jährige sich für die U21-Europameisterschaft im kommenden Sommer in Albanien und Serbien qualifizieren und das Turnier dort spielen. Tresoldi ist auf dem Weg zum U21-Rekordspieler. Sechs Einsätze fehlen noch auf Fabian Ernst. Bislang traf Tresoldi 13-mal und würde bei einem weiteren Tor mit Rudi Völler gleichziehen.

Deutsches Team hat EM-Ticket selbst in der Hand

Nach der Partie in Attard steht am Dienstag in Bielefeld noch das abschließende Qualifikationsspiel gegen Georgien an. Bei zwei weiteren Siegen wäre das DFB-Team sicher für die EM qualifiziert. «Wir haben die erste Hürde genommen und jetzt gilt es, die zwei weiteren Hürden zu nehmen», sagte Di Salvo.

Für die Endrunde qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite. Die acht verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, um die letzten vier Endrundenteilnehmer zu ermitteln. Das Hinspiel gegen Malta gewann das DFB-Team vor heimischem Publikum mit 6:0. Wie der im Hinspiel dreimal erfolgreiche Bischof ist auch der damals zweifache Torschütze Lennart Karl bei der A-Nationalmannschaft dabei.