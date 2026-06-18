Beim Sieg gegen Panama
Warum weißes Pulver Ghana WM-Glück bringen soll
WM 2026 - Ghana - Panama
Wichtig sind die drei Punkte - Ghana feiert den Sieg über Panama
Nathan Denette. DPA

Trotz starker Gegner glauben Ghanas Fans an weitere Siege – und setzen auf höhere Mächte. Warum ein besonderer Fan im Stadion alle Blicke auf sich zog.

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Accra (dpa) – Ganz Ghana jubelt über den WM-Auftaktsieg gegen Panama – doch ein Fan fiel beim 1:0 besonders auf. Bei der Fernsehübertragung war gut zu erkennen, wie ein Anhänger der Afrikaner auf der Tribüne ein weißes Pulver von der Handfläche pustete. Eine ziemlich ungewöhnliche Szene im Fußballstadion. Doch was hat es damit auf sich?

Im westafrikanischen Ghana wird unter anderem bei traditionellen Riten Talkum-Puder über einen neu eingesetzten Häuptling oder einen Sieger bei einem wichtigen Ereignis gestreut. Es steht für Glück oder einen Triumph. Das schien bei der Begegnung in Toronto Glück zu bringen, Caleb Yirenkyi sorgte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit für einen perfekten Abend.

Schwere Aufgaben warten auf Ghana

Die Fans der «Black Stars» jubelten derweil auch am Morgen danach noch. «Vielleicht haben wir nicht besonders gut gespielt, aber wichtig ist, dass wir drei Punkte haben», sagte ein Fan in der Hauptstadt Accra, wo viele Fußballbegeisterte trotz später Stunde das Spiel verfolgt hatten. Bereits am Mittwoch waren viele Ghanaer mit Team-Shirts zur Arbeit erschienen, auch im Parlament waren die Jerseys der Black Stars vertreten.

Angesichts der schweren verbleibenden Gruppengegner England und Kroatien haben die drei Punkte besonderes Gewicht. Die Unterstützung der Fans soll hinzukommen, so ein «Black Star»-Fan. «Fußball ist unsere Leidenschaft. Wir müssen sie (die Mannschaft) unterstützen, damit sie ihr Spiel verbessern. Wir haben zwei schwere Spiele vor uns und die Jungs brauchen unsere Unterstützung», betonte er.

© dpa-infocom, dpa:260618-930-242783/1

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