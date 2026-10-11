Niclas Füllkrug spielt sich mit einer guten Torquote beim SV Werder Bremen wieder in den Fokus der deutschen Nationalmannschaft. DFB-Sportdirektor Rudi Völler kennt die Qualitäten des 33-Jährigen.

München (dpa) – DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat Stürmer Niclas Füllkrug Hoffnungen auf eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft gemacht. «Warum nicht?», antworte der 66-Jährige im «Doppelpass» bei Sport1 auf eine mögliche Füllkrug-Nominierung angesprochen. «Wenn so die Quote weitergeht, und das haben wir ja schon erlebt mit ihm, auch bei der Europameisterschaft, wenn du einen Stürmer hast, den du noch mal reinschmeißen kannst, der so eine Kopfballqualität hat, das ist immer noch enorm wichtig.»

Es tue einem Stürmer immer gut, wenn er in seinem Verein unumstritten ist, berichtete der ehemalige Stürmer Völler aus Erfahrung. «Deswegen ist er auch wieder zu Werder Bremen zurückgegangen. Das war er in England nicht, das war er in Italien nicht, das ist er jetzt wieder», sagte der DFB-Sportdirektor. Nach seinem Abgang von Borussia Dortmund im Sommer 2024 blickt Füllkrug auf unglückliche Spielzeiten bei West Ham United und AC Mailand zurück.

Füllkrug: «Bettle nicht drum»

Füllkrug hatte am Freitagabend bei seinem Ex-Club Borussia Dortmund in der vierten Bundesliga-Partie in Folge für seinen Herzensverein SV Werder Bremen getroffen. Seit seiner Rückkehr an den Osterdeich zeigt sich der 33-Jährige in bestechender Form und spielt sich zunehmend in den Fokus.

Der kopfballstarke Mittelstürmer hatte sich nach dem Unentschieden in Dortmund – auf eine mögliche DFB-Rückkehr angesprochen – aber noch bedeckt gehalten. «Ich möchte nicht so gerne darüber reden», sagte Füllkrug nach der Partie, wollte aber auch nichts ausschließen. «Wenn mein Land mich braucht, dann bin ich für mein Land da – immer. Auch wenn ich 43 bin und dann noch einer in der Box stehen soll. Dann komme ich auch, aber ich bettle nicht drum.»

Letzter DFB-Treffer im September 2024

Für die deutsche Nationalmannschaft hat Füllkrug in seiner Karriere bisher 24 Spiele absolviert und dabei mit einer guten Torquote von 14 Treffern überzeugt. Das letzte Mal stand er beim «Final Four» der Nations League im Juni 2025 bei einer 0:2-Niederlage gegen Frankreich im Spiel um Platz drei für den DFB auf dem Rasen.

Seinen letzten DFB-Treffer markierte er im September 2024 in der Nations League gegen Ungarn. Für das DFB-Team war Füllkrug außerdem bei der WM 2022 in Katar und bei der Heim-EM 2024 in Deutschland im Einsatz.