Viermal ist Deutschland Fußball-Weltmeister geworden. Am Anfang stand 1954, 1974, 1990 und 2014 jeweils ein - meist klarer - Sieg. Niederlagen dagegen waren der Anfang vom frühen Ende.

Winston-Salem (dpa) – Wie wichtig ist ein erfolgreicher Start in ein WM-Turnier? Die deutsche WM-Historie belegt: Das Auftaktspiel ist wegweisend. Bei allen vier Titeln 1954, 1974, 1990 und 2014 wurde das erste Spiel gewonnen, dreimal sogar deutlich. Insofern könnte die Partie gegen den krassen Außenseiter und WM-Neuling Curaçao an diesem Sonntag in Houston zum guten Omen für Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Fußball-Nationalspieler werden.

Ein Überblick über die deutschen Auftaktspiele seit dem Titelgewinn 1990:

1990 in Italien – Weltmeister

Teamchef Franz Beckenbauer gelingt mit der DFB-Auswahl ein Traumstart. Beim 4:1 gegen Jugoslawien ist Kapitän Lothar Matthäus in Mailand Antreiber und Doppeltorschütze. Es ist eine Initialzündung. Finalheld vier Wochen später ist Andreas Brehme, der per Foulelfmeter zum 1:0 gegen Argentinien trifft.

1994 in den USA – Viertelfinale

Deutschland startet als Titelverteidiger mit einem mühevollen 1:0 gegen Bolivien. Jürgen Klinsmann verhindert in Chicago eine Blamage. Wirklich gut wird es in den USA aber nie. Im Viertelfinale ist für das Team von Berti Vogts Schluss. Gegen Bulgarien gibt es nach dem 1:0 von Matthäus ein 1:2.

1998 in Frankreich – Viertelfinale

Jürgen Klinsmann trifft wieder im Auftaktspiel. Im Parc des Princes in Paris gibt es beim 2:0 gegen die USA wieder einen Auftakterfolg. Aber wie vier Jahre zuvor ist im Viertelfinale Endstation. Christian Wörns sieht gegen Kroatien in Lyon nach einer Notbremse die Rote Karte – und Deutschland verliert 0:3.

2002 in Südkorea/Japan – Finale

Unter dem geschlossenen Stadiondach in Sapporo gelingt Teamchef Rudi Völler mit der Nationalelf Historisches. Das 8:0 gegen Saudi-Arabien ist der höchste deutsche WM-Sieg. Miroslav Klose trifft dreimal. Oliver Kahn und Michael Ballack führen die DFB-Elf danach bis ins verlorene Finale gegen Brasilien.

2006 in Deutschland – Dritter

Philipp Lahm sorgt beim 4:2 gegen Costa Rica beim Eröffnungsspiel in München mit dem ersten Tor für den Startschuss zum Sommermärchen. Auf einer Welle der Begeisterung reitet Bundestrainer Jürgen Klinsmann mit seinem Team bis ins gewonnene Spiel um Platz drei in Stuttgart gegen Portugal (3:1).

2010 in Südafrika – Dritter

In Südafrika gibt es wieder einen Topstart. Der damals 20-jährige Thomas Müller erzielt beim 4:0 in Durban gegen Australien sein erstes WM-Tor. Am Ende wird er mit fünf Toren und drei Assists Torschützenkönig. Wieder geht es bis ins kleine Finale. In Port Elizabeth wird Uruguay mit 3:2 besiegt.

2014 in Brasilien – Weltmeister

Der WM-Triumph mit Jogi Löw beginnt mit einem 4:0 gegen Portugal. Matchwinner in Überzahl ist der dreifache Torschütze Müller. Im Halbfinale kommt es in Belo Horizonte gegen Gastgeber Brasilien zum Jahrhundertspiel: 7:1! Im Finale ist Mario Götze mit seinem Jokertor gegen Argentinien der Held.

2018 in Russland – Vorrunden-Aus:

Das historisch frühe WM-Aus beginnt im Luschniki-Park von Moskau. Beim 0:1 gegen Mexiko sehen Löws Weltmeister von 2014 alt aus. Als Toni Kroos gegen Schweden in der Nachspielzeit zum 2:1 trifft, scheint noch alles gut werden zu können. Das Gegenteil passiert: 0:2 gegen Südkorea in Kasan – Vorrunden-Aus.

2022 in Katar – Vorrunden-Aus

Das Undenkbare geschieht in der Wüste. Wieder reiste das DFB-Team nach der Vorrunde heim. Das Desaster mit Bundestrainer Hansi Flick bahn sich im Auftaktspiel gegen Japan an. Eine 1:0-Führung wird beim 1:2 verspielt. Der einzige Sieg im dritten Gruppenspiel gegen Costa Rica (4:2) ist wertlos.