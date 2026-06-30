Wie geht es weiter beim DFB und mit dem Bundestrainer? Das WM-Camp in Winston-Salem wird aufgelöst. Eine geschlossene Heimreise gibt es nicht.

Winston-Salem (dpa) – Nach einer letzten kurzen Nacht im WM-Camp in Winston-Salem laufen beim Deutschen Fußball-Bund die Vorbereitungen auf die Heimreise. Am heutigen Vormittag Ortszeit sollte es noch ein Abschlussmeeting der Nationalspieler und des Stabes ums Team im Teamhotel The Graylyn Estate geben.

Eine geschlossene Abreise aus North Carolina wird es im Anschluss nicht geben. Die Akteure um Kapitän Joshua Kimmich sollen im Laufe des Tages individuell ihre Heimreise antreten, wie der Deutschen Presse-Agentur bestätigt wurde.

Noch kein DFB-Statement zu Nagelsmann

Nach dem 3:4 im Elfmeterschießen gegen Paraguay in Foxborough hat die Verbandsführung um Präsident Bernd Neuendorf bislang noch nicht auf die Ankündigung von Julian Nagelsmann reagiert, als Chefcoach weitermachen zu wollen. «Ich stehe bereit, wenn man das möchte. Und wenn man das nicht möchte, muss man das sagen», hatte Nagelsmann nach dem verpassten Einzug ins Achtelfinale noch am Spielort gesagt.

Der Vertrag des 38-Jährigen läuft noch bis nach der Europameisterschaft 2028, für die sich das DFB-Team aber erst noch qualifizieren muss. Er bereite die EM und auch die im September beginnende neue Nations-League-Runde «gerne» vor, wenn der DFB das wolle.