Von Nerz bis Nagelsmann: Die DFB-Trainer seit 1926

Die deutschen Fußballer verpassen erneut ein WM-Achtelfinale. Das kostet Julian Nagelsmann seinen Bundestrainer-Job.

Frankfurt/Main (dpa) – Julian Nagelsmann war der zwölfte Chefcoach der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der 38-Jährige hatte im September 2023 als Bundestrainer die Nachfolge von Hansi Flick angetreten. Nun ist seine Amtszeit nach dem WM-Aus der DFB-Elf im Sechzehntelfinale beendet.

Trainer Zeit Bestes Turnierabschneiden Otto Nerz* 1926-1936 WM-Dritter 1934 Sepp Herberger** 1936-1964 Weltmeister 1954 Helmut Schön 1964-1978 Europameister 1972, Weltmeister 1974 Jupp Derwall 1978-1984 Europameister 1980 Franz Beckenbauer*** 1984-1990 Weltmeister 1990 Berti Vogts 1990-1998 Europameister 1996 Erich Ribbeck 1998-2000 EM-Gruppenphase 2000 Rudi Völler*** 2000-2004 Vize-Weltmeister 2002 Jürgen Klinsmann 2004-2006 WM-Dritter 2006 Joachim Löw 2006-2021 Weltmeister 2014 Hansi Flick 2021-2023 WM-Gruppenphase 2022 Julian Nagelsmann 2023-2026 EM-Viertelfinale 2024

* Reichstrainer

** bis 1945 Reichstrainer

*** DFB-Teamchef