Nach dem WM-Aus
Von Nerz bis Nagelsmann: Die DFB-Trainer seit 1926
Julian Nagelsmann
Muss als Bundestrainer gehen: Julian Nagelsmann.
Christian Charisius. DPA

Die deutschen Fußballer verpassen erneut ein WM-Achtelfinale. Das kostet Julian Nagelsmann seinen Bundestrainer-Job.

Frankfurt/Main (dpa) – Julian Nagelsmann war der zwölfte Chefcoach der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der 38-Jährige hatte im September 2023 als Bundestrainer die Nachfolge von Hansi Flick angetreten. Nun ist seine Amtszeit nach dem WM-Aus der DFB-Elf im Sechzehntelfinale beendet.

Trainer Zeit Bestes Turnierabschneiden
Otto Nerz* 1926-1936WM-Dritter 1934
Sepp Herberger** 1936-1964 Weltmeister 1954
Helmut Schön1964-1978 Europameister 1972, Weltmeister 1974
Jupp Derwall 1978-1984 Europameister 1980
Franz Beckenbauer***1984-1990Weltmeister 1990
Berti Vogts1990-1998Europameister 1996
Erich Ribbeck1998-2000EM-Gruppenphase 2000
Rudi Völler***2000-2004Vize-Weltmeister 2002
Jürgen Klinsmann2004-2006WM-Dritter 2006
Joachim Löw 2006-2021Weltmeister 2014
Hansi Flick2021-2023 WM-Gruppenphase 2022
Julian Nagelsmann2023-2026EM-Viertelfinale 2024

* Reichstrainer
** bis 1945 Reichstrainer
*** DFB-Teamchef

© dpa-infocom, dpa:260703-930-328047/1

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Sport
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