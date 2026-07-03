Frankfurt/Main (dpa) – Julian Nagelsmann war der zwölfte Chefcoach der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der 38-Jährige hatte im September 2023 als Bundestrainer die Nachfolge von Hansi Flick angetreten. Nun ist seine Amtszeit nach dem WM-Aus der DFB-Elf im Sechzehntelfinale beendet.
|Trainer
|Zeit
|Bestes Turnierabschneiden
|Otto Nerz*
|1926-1936
|WM-Dritter 1934
|Sepp Herberger**
|1936-1964
|Weltmeister 1954
|Helmut Schön
|1964-1978
|Europameister 1972, Weltmeister 1974
|Jupp Derwall
|1978-1984
|Europameister 1980
|Franz Beckenbauer***
|1984-1990
|Weltmeister 1990
|Berti Vogts
|1990-1998
|Europameister 1996
|Erich Ribbeck
|1998-2000
|EM-Gruppenphase 2000
|Rudi Völler***
|2000-2004
|Vize-Weltmeister 2002
|Jürgen Klinsmann
|2004-2006
|WM-Dritter 2006
|Joachim Löw
|2006-2021
|Weltmeister 2014
|Hansi Flick
|2021-2023
|WM-Gruppenphase 2022
|Julian Nagelsmann
|2023-2026
|EM-Viertelfinale 2024
* Reichstrainer
** bis 1945 Reichstrainer
*** DFB-Teamchef
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