Frankfurt/Main (dpa) – Rudi Völler glaubt an einen Aufschwung der Nationalmannschaft unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp. «Er ist die Aufgabe mit großer Euphorie angegangen und brennt darauf, dass es endlich richtig losgeht. Es wird gut mit ihm», sagte der DFB-Sportdirektor am Rande des Wochenendes des Amateurfußballs in Frankfurt am Main.

Klopps Ära beginnt gleich mit einem Länderspiel-Viererpack. Im Rahmen der Nations League trifft Deutschland Ende September und Anfang Oktober auf die Niederlande, Serbien und zweimal Griechenland. Sein Aufgebot wird der Bundestrainer, der Mitte August die Nachfolge von Julian Nagelsmann angetreten hatte, am 17. September bekanntgeben.

Zuvor werde Klopp ein paar Tage kürzertreten. «Er hat eine anstrengende Woche hinter sich, war bei ganz vielen Vereinen unterwegs», sagte Völler. Für die Zukunft wünscht sich der 66-Jährige von der DFB-Auswahl, die bei der WM bereits im Sechzehntelfinale an Paraguay gescheitert war, vor allem «mit großer Leidenschaft und Herz dabei zu sein».

U21-Coach di Salvo freut sich Zusammenarbeit

Auch U21-Nationaltrainer Antonio di Salvo ist «guten Mutes, dass der Jürgen einen guten Einstieg haben wird». Er selbst habe bereits mehrere Gespräche mit Klopp über die künftige Zusammenarbeit geführt. «Wir hatten schon Zeit, uns auszutauschen. Es war ein Anliegen von Jürgen, ganz schnell über die Abläufe Bescheid zu wissen», berichtete di Salvo.