Winston-Salem (dpa) – DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat seine ganze Wertschätzung und Rückendeckung für Bundestrainer Julian Nagelsmann ausgedrückt. Im Interview sagte Völler der «Bild», Nagelsmann zähle für ihn zu den internationalen Toptrainern. «Aber es war damals ein Glücksfallgriff für uns, dass er auf dem Markt war, als wir einen Bundestrainer gebraucht haben», sagte der 66-Jährige, verhehlte aber auch nicht, dass es in drei Jahren Zusammenarbeit auch mal Wellen gegeben habe.

Auch die Zukunft gehöre Nagelsmann in der Nationalmannschaft. «Julian ist ein überragender Coach. Die Mannschaft wird in den nächsten Jahren mit ihm noch besser. Ich habe beschlossen, dass nach der EM für mich als DFB-Sportdirektor Schluss ist. Aber wer weiß, was Julian dann noch alles mit unserer Nationalelf plant?»

Völler: Neuer wird ein Super-Turnier spielen

Ebenso groß ist Völlers Wertschätzung für die Torhüter Manuel Neuer und Oliver Baumann. Neuers Wadenverletzung, die bislang noch keinen Einsatz in einem Testspiel zuließ, sei kein großes Problem mehr. «Und auch wenn er jetzt kein Testspiel mehr macht: Wir reden hier über Manuel Neuer! Er ist ein Weltklasse-Torwart, der in seiner Karriere bereits alles erlebt und genug Erfahrung hat. Er wird ein Super-Turnier spielen, davon bin ich überzeugt. Zudem kennt er viele der Spieler auf dem Platz vom FC Bayern. Um Manuel müssen wir uns alle keine Sorgen machen. Zumal wir auch noch Oliver Baumann haben», betonte der DFB-Sportdirektor.