Wer steht beim VfB Stuttgart und in der Nationalmannschaft künftig im Tor? Bayern-Leihgabe Alexander Nübel äußert sich zu seinen Ambitionen im Verein und beim DFB.

Rom (dpa) – Alexander Nübel will unbedingt bei der kommenden Fußball-WM dabei sein. Die WM im Sommer motiviere ihn «natürlich extrem», sagte der Bundesliga-Torhüter des VfB Stuttgart vor dem Europa-League-Spiel am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) bei der AS Rom. Zuletzt war der 29-Jährige, den der VfB bis zum Saisonende vom FC Bayern München ausgeliehen hat, als Ersatzmann hinter Oliver Baumann bei der Nationalmannschaft dabei.

Zu den Ambitionen, seine erste WM-Teilnahme sogar als deutsche Nummer eins anzugehen, sagte er: «Grundsätzlich entscheidet erst mal der Bundestrainer, wer spielen wird. Ich will erst mal dabei sein», antwortete Nübel. «Wenn ich die Möglichkeit bekomme, Spiele zu machen, nehme ich sie sehr, sehr gerne hin. Aber ja, entscheiden tue ich das nicht. Ich gebe immer Vollgas bei der Nationalmannschaft.»

Nübel zu WM-Konkurrent ter Stegen: «Ich hoffe, er bleibt gesund»

Zur Nummer eins hatte Nagelsmann nach der Heim-EM 2024 Marc-André ter Stegen erklärt, der dann aber wegen einer Knie- und Rückenverletzung lange ausfiel. Um Stammtorwart bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko zu sein, wechselte ter Stegen nun für die erhoffte notwendige Spielpraxis vom FC Barcelona zum FC Girona.

Auch Nübel wünschte ihm für die neue Station alles Gute. «Ich hoffe, er bleibt gesund und ist bis zum Sommer dann fit.»

Ungewisse Vereinszukunft

In der Frage um seine ungewisse Vereinszukunft nach Ende der Leihe gibt sich Nübel derweil gelassen. «Ich bin sehr happy hier. Ich mache mir da wenig Gedanken, was im Sommer passiert. Es hängt auch nicht alles von mir ab», sagte der 29-Jährige.

Er wolle die Entscheidung auf sich zukommen lassen und werde sich erst Ende der Rückrunde mehr Gedanken darüber machen. Bis dahin wolle er seine noch großen Ziele mit dem VfB Stuttgart, mit dem er in der vergangenen Saison DFB-Pokalsieger wurde, verfolgen. In dieser Spielzeit war Nübel nicht immer der erhoffte fehlerfreie Rückhalt bei den Schwaben.

Bei den Münchnern läuft der Vertrag von Ex-Nationaltorwart Manuel Neuer im Sommer aus. Ob der langjährige Nationalkeeper noch mal verlängert, ist offen. Mit Jonas Urbig steht ein möglicher Nachfolger schon bereit. Als aussichtsreicher Nübel-Nachfolger beim VfB gilt Dennis Seimen, der derzeit an den Zweitligisten SC Paderborn ausgeliehen ist.