Wie auch in der Bundesliga bietet der VAR bei der WM reichlich Diskussions-Stoff - nicht erst seit dem aberkannten DFB-Tor gegen Paraguay. Was kritisiert wird und was anders als im Ligabetrieb ist.

Dallas (dpa) – Zwei Jahre nach dem Handspiel von Marc Cucurella bei der Heim-EM sah sich das deutsche Nationalteam beim blamablen WM-Aus auch von einem vermeintlichen Schiedsrichter-Skandal um den Sieg gebracht. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann war das aberkannte Tor von Jonathan Tah wahlweise ein «Witz» oder «Vollskandal», für den vermeintlichen Foulspieler Waldemar Anton «eine Frechheit».

Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Schiedsrichter-Leistungen dieser XXL-Weltmeisterschaft, insbesondere auf das Zusammenspiel mit dem Video Assistant Referee (VAR). Der größte Vorwurf während der WM lautet, dass keine klare Linie für das Eingreifen des VAR zu erkennen sei. Die britische BBC stellte in einem Online-Bericht zu diesem Thema in der Überschrift daher die Frage: «Ist der VAR bei der Weltmeisterschaft zu einer Lotterie geworden?»

«Wieder einmal hat der VAR einen Kaffee getrunken»

Mehrere, vor allem deutschen Experten meinten, dass die nicaraguanische Video-Schiedsrichterin Tatiana Guzmán beim DFB-Spiel gegen Paraguay nicht hätte eingreifen dürfen, als Anton vor Tahs Kopfballtor zum vermeintlich 2:1 den Torwart Orlando Gill leicht bedrängt hatte. Der Fußball-Weltverband verwies dagegen auf die demnach korrekte Auslegung der Regel, die nicht nur mit Stoßen und Schubsen zu tun habe.

Wenn ein angreifender Spieler kein Interesse am Ball habe und den Laufbewegung eines Gegenspielers bewusst behindere, «sollten die Schiedsrichter und – falls erforderlich – auch der VAR die Situation sorgfältig analysieren und eingreifen», schrieb Schiedsrichterchef Pierluigi Collina in einem Beitrag der FIFA, ohne Anton beim Namen zu nennen. Trainer und Spieler seien darüber informiert worden, «daher sollte es keine Überraschung sein, wenn Schiedsrichter solche Vergehen ahnden», so der Italiener.

Ein Einschreiten des VAR hatte Ghanas Trainer Carlos Queiroz beim 0:0 im Gruppenspiel gegen England dagegen absolut erwartet. «Wieder einmal hat der VAR einen Kaffee getrunken», sagte der 73 Jahre alte Portugiese voller Ironie: «Das ist verständlich, ich würde mir auch ab und zu gern einen Kaffee gönnen, aber es war ein klarer Elfmeter, Rote Karte.»

VAR hat mehr Kameraperspektiven als der Zuschauer

Bei der kniffligen Szene hatte Englands Verteidiger Ezri Konsas den zum Tor eilenden Prince Adu energisch vom Schuss abgehalten. Der verärgerte Queiroz flüchtete in Sarkasmus: «Haben wir den Videobeweis überhaupt noch? Funktioniert er noch?» Zehn Jahre nach der Einführung dieser Technik gebe es «keine Entschuldigung» dafür, dass er noch nicht besser funktioniere.

Bei dieser WM sind 30 Video-Schiedsrichter am Start, sie schauen sich die Spiele am Standort in Dallas an zig Monitoren an, die unterschiedlichste Perspektiven bieten. Nicht alle von ihnen werden auch dem TV-Livebild zugespielt, wie Ex-Schiedsrichter Patrick Ittrich zu bedenken gibt: «Wir kriegen nur zwei Kameraeinstellungen immer zu sehen, die die FIFA uns ausspielt.» Auch das könnte zur Diskrepanz zwischen der öffentlichen Wahrnehmung und die des VAR führen.

Schnellere Überprüfungen – aber längst nicht fehlerfrei

Es war bislang bei der WM nicht alles schlecht mit dem VAR. Anfangs lief es sogar richtig gut, vor allem die im Vergleich zu den nationalen Ligen geringere Überprüfungszeit wurde als positiv gewertet. Das liegt auch daran, dass bei der WM drei statt wie in der Bundesliga zwei Videoassistenten im sogenannten «Keller» sitzen. Außerdem erhalten die Schiedsrichter und Assistenten bei der automatischen Abseitserkennung eine sofortige Rückmeldung aufs Ohr, wenn ein Spieler mehr als zehn Zentimeter im Abseits steht.

Doch es schlichen sich auch mitunter schwer zu erklärende Fehler ein: Ein rotwürdiges Foul von Argentiniens Superstar Lionel Messi bei seiner Drei-Tore-Gala gegen Algerien, das nicht geahndete Foul von Aleksandar Pavlovic vor Leory Sanés Tor gegen Ecuador, oder der ausgebliebene Elfmeterpfiff nach einem klaren Foul am Franzosen Kylian Mbappé im Spiel gegen Senegal.

Rangnicks Verdacht: Favoriten könnten bevorteilt werden

Ein indirekt formulierter Vorwurf von Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick lässt sich jedoch nicht belegen. Der deutsche Coach hatte über das seiner Meinung nach «nicht sehr einheitliche» VAR-Eingreifen gesagt: «Es drängt sich der ungute Verdacht auf, dass ein bisschen gezögert wird, wenn es um die Favoriten geht.»

Bei der Einführung der Videotechnik lautete das Leitbild der FIFA um den früheren Top-Schiri Collina: «Minimaler Eingriff für maximalen Nutzen.» Doch gefühlt ist das Schiedsrichterwesen von diesem Anspruch weiter ein großen Stück entfernt. Was auch daran liegen könnte, dass sich der Hauptschiedsrichter womöglich zu sehr auf den VAR als Absicherung verlässt.

Kritik von Ex-Schiri Merk

«Mit dem Navi fährt es sich im Auto auch manchmal ein bisschen zu bequem», sagte der frühere Weltklasse-Schiedsrichter Markus Merk im RND-Interview: «Früher wären Unparteiische für gewisse Fehler nach Hause geschickt worden, während man heute sagt: super gesehen nach VAR-Eingriff.»

Der VAR hat bei dieser WM sogar mehr Befugnisse als je zuvor. Er darf die jeweils zweite Gelbe Karte eines Spielers überprüfen, die zu einem Platzverweis führt. Diese Überprüfung wird auch in der 1. und 2. Bundesliga übernommen. Der Video-Assistent darf bei der WM auch Eckstöße überprüfen.