Mitfahren auf besondere Art: Der neue DFB-Bus trägt 5.000 Fannamen, ausgewählt aus mehr als 40.000 Bewerbern. Wer sich jetzt auf die Suche nach seinem Namen machen kann.

Basel (dpa) – Wenn Joshua Kimmich und seine Kollegen zum ersten WM-Härtetest im Basler St. Jakob-Park fahren, bekommen sie eine sehr spezielle Unterstützung von vielen Fans. Auf dem neuen Teambus der Fußball-Nationalmannschaft stehen rund 5.000 Namen von Anhängern der DFB-Elf, klein gedruckt rund um das große Gefährt herum.

Mehr als 40.000 Fußball-Fans hatten sich an der DFB-Aktion beteiligt und ihre Namen für das ungewöhnliche Design eingereicht, für rund ein Achtel war letztlich Platz auf dem Bus, wie der Verband mitteilte. Die Gewinner wurden per E-Mail informiert und können sich über einen Internet-Link den Platz ihres Namens ansehen.

Unterwegs bis zum WM-Abflug

Den Bus wird die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Fahrten zu Spielen und zu Terminen während der WM-Vorbereitung bis zum Abflug in die USA am 2. Juni nutzen. Im Einsatz ist er am Abend, wenn die Nationalmannschaft die rund vier Kilometer vom Teamhotel in Basel zum Spiel gegen die Schweiz (20.45 Uhr/RTL) zurücklegt.