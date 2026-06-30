Familientage statt Fußballfokus? Lothar Matthäus sieht in der Familienpräsenz bei der WM als Grund für Unruhe und zieht Parallelen zur USA-WM 1994.

Foxborough (dpa) – Nach dem WM-Aus der Nationalmannschaft hat Rekordnationalspieler Lothar Matthäus die Familien im Teamumfeld beim Turnier als Störfaktor ausgemacht. «Es gab viele Themen, die vielleicht wichtiger waren, als das auf dem Fußballplatz», sagte Matthäus der «Bild» und äußerte Zweifel an der Einbindung von Angehörigen. «Frauen, Familien, alles war dabei», betonte der 65-Jährige

«Ich weiß nicht, warum man jetzt schon von Anfang an die ganzen Familien dabei haben muss.» Nach seiner Einschätzung wären dadurch auch Reisemöglichkeiten und Hotelbuchungen Thema in der Mannschaft gewesen. «Der eine war dann sauer auf den anderen, weil bei einem die Mama mitfliegen durfte und bei dem anderen durfte die Frau mitfliegen und die Kinder. Die anderen mussten dann mit der Linienmaschine fliegen», erklärte Matthäus.

Familien sorgten schon 1994 für Diskussionen

Zugleich erinnerte der Ex-Profi an eigene Erfahrungen von der WM 1994, als der Umgang mit Spielerfamilien permanent für Diskussionen im Team gesorgt hatte. Damals war es zu Spannungen gekommen, nachdem einzelne Partnerinnen entgegen anderer Absprachen innerhalb der Mannschaft am Teamquartier auftauchten.

Auch während des Turniers gab es immer wieder Unruhe durch unterschiedliche Regelungen und Präsenz von Familienmitgliedern. Als Titelverteidiger schied die DFB-Auswahl 1994 beim Turnier in den USA überraschend im Viertelfinale gegen Bulgarien aus.

Mit Blick auf das aktuelle Turnier zog Matthäus ein kritisches Fazit zu dem Thema: : «Im Endeffekt gab es doch viel Unruhe, die zwar nicht rübergekommen ist. Aber trotz alledem lag der Fokus einfach nicht auf dieser WM. Es war immer ein freier Familientag und noch ein freier Familientag. Die waren keine zwei Wochen in Amerika und schon waren wieder die ganzen Familien dabei. Die können im Viertelfinale einfliegen, wenn die Mannschaft was geleistet hat.»