Deniz Undav kommt als Joker und trifft. Das ist bislang feste WM-Regel. Die Torquote macht den Stuttgarter aber mehr und mehr zum Startelf-Kandidaten. Beginnt er gegen Ecuador?

Toronto (dpa) – Nach dem mitreißenden Auftritt von Super-Joker Deniz Undav drängt sich die Frage nach dessen Einsatz in der WM-Startelf auf. «Natürlich darf er Ansprüche stellen. Der Trainer ist ja auch nicht blind», sagte Magenta-Experte Thomas Müller nach dem 2:1-Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste.

«Wenn ich mich jetzt in ihn hineinversetze, würde ich mir schon denken: Ja, gegen Ecuador, da erwartet man einen tiefen Block. Da könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht zu starten», ergänzte der Weltmeister von 2014. «Aber wenn man es andersrum sieht, könnte man auch sagen, okay, wenn die müde werden und dann bringe ich ihn wieder ab der 60., dann ist es immer noch ein tiefer Block, aber er muss sich nicht abarbeiten und er behält seinen Flow.»

Nagelsmann: Jetzt geht die Frage los

Ähnlich klang das Gedankenspiel von Bundestrainer Julian Nagelsmann. «Jetzt geht immer die Frage los, beginnt er irgendwann mal. Das ist absolut im Bereich des Möglichen, aber seine Rolle erfüllt er unglaublich gut», sagte Nagelsmann im ZDF. «Man kann über alles nachdenken als Trainer – in beide Richtungen. Man kann sagen, lass ihn in seinem Flow, lass ihn in der Rolle, weil er getroffen hat.» Es sei in beide Richtungen möglich.

Der frühere Freiburg-Trainer Christian Streich würde spontan an Leroy Sané in der Startelf gegen Ecuador festhalten und «würde mit Deniz Undav reden». «Er ist einfach ein wahnsinnig guter Fußballer, der sich in die richtigen Räume bewegt», sagte Streich im ZDF. Für den früheren Weltmeister Per Mertesacker ist Undav ein «absolutes Phänomen».

Und was sagt Undav selbst?

«Man muss sich mal vorstellen, vor sechs Jahren hat er noch beim SV Meppen gespielt und davor beim TSV Havelse. Was so schön ist, ist dieser andere Karriereweg», sagte Mertesacker. Weltmeisterkollege Kramer lobte «Timing und Näschen». «Das ist schon herausragend», betonte er.

Undav selbst will sich an der Diskussion nicht direkt beteiligen. «Wir haben ein gemeinsames Ziel und wenn das gerade so gut funktioniert, wie gesagt, liegt es am Bundestrainer», sagte der Stuttgarter. «Er trifft die Entscheidungen und ich glaube, es ist nur wichtig für ihn und auch für die Spieler, die von der Bank kommen und die, die spielen, dass sie sehen, okay, dass jeder, der reinkommt, Akzente setzen kann, das Spiel ändern kann.» Mit drei Toren und zwei Vorlagen führte Undav die Scorer-Liste der WM nach dem Schlusspfiff an.