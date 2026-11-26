Die deutsche U21-Nationalmannschaft freut sich auf eine reizvolle EM-Gruppe, die sie auf dem Weg zum Turnierziel meistern muss. Gegen einen Gegner gab es zuletzt eine Testspielniederlage.

Belgrad (dpa) - Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft bei der EM-Endrunde im kommenden Sommer in der Gruppenphase auf die Niederlande, Norwegen und Belgien. Das ergab die Auslosung im Kongresszentrum in Belgrad. Die U21-Europameisterschaft findet vom 16. Juni bis 3. Juli 2027 in Albanien und Serbien statt. «Es ist definitiv eine sehr enge Gruppe, alle sind ungefähr auf dem gleichen Level», sagte Trainer Antonio Di Salvo. «Es wird eine spannende Gruppe.» Nach dem zweiten Platz beim Turnier 2025 zählt die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes auch diesmal zu den Titelkandidaten.

In Gruppe A trifft Gastgeber Serbien auf Titelverteidiger England, Frankreich und Polen. Albanien, ebenfalls Ausrichter, bekommt es in Gruppe B mit Spanien, Italien und Finnland zu tun. In Gruppe C kommt es zu Duellen zwischen Portugal, Kroatien, Griechenland und Tschechien. Die DFB-Auswahl bestreitet alle drei Spiele ihrer Gruppe D in Albanien. Die Erst- und Zweitplatzierten der vier Gruppen erreichen das Viertelfinale.

Zuletzt Niederlage gegen den Gruppengegner

Gemessen an den bisherigen Erfolgen sind die Niederlande als zweimaliger Europameister der namhafteste Konkurrent. In der Qualifikation waren allerdings die Norweger besser als die Holländer und gewannen die Gruppe. Deswegen mussten die Niederlande in die Playoffs. Belgien meisterte dagegen die Qualifikation souverän. Vor wenigen Wochen gewannen die Belgier auch ein Testspiel gegen Deutschland mit 2:1. «Da sind wir natürlich schon auf Revanche aus», sagte Di Salvo.

Zuletzt hatte die U21 bei ihren Testspielen in diesem Monat nicht nur gegen Belgien, sondern auch bei einer kuriosen Wasserschlacht gegen Kroatien verloren. Im März wird das DFB-Team zwei weitere Testspiele bestreiten, die Gegner stehen noch nicht fest.

Dreimal hat Deutschland bereits den EM-Titel bei der wichtigsten Nachwuchsnationalmannschaft gewonnen. Nach den Siegen in den Jahren 2009, 2017 und 2021 verlor die Auswahl um Nick Woltemade im Sommer 2025 in der Slowakei das Endspiel gegen England nach Verlängerung.

Drittes Turnier für Di Salvo

Die deutsche Auswahl von Trainer Di Salvo hatte sich als Gruppensieger für die EM-Endrunde qualifiziert. Di Salvo, der 2021 die Nachfolge von Stefan Kuntz angetreten hatte, wird sein drittes Turnier als Chefcoach bestreiten.

Bei der Europameisterschaft geht es neben dem EM-Titel, der am 3. Juli in Tirana vergeben wird, auch um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Es werden die drei Europa-Tickets für die Sommerspiele in den USA vergeben.