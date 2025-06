Nitra (dpa) – Nach dem nächsten Dreierpack im Deutschland-Trikot will sich U21-Star Nick Woltemade nicht mit Spekulationen über seine Zukunft befassen. «Das sind alles Dinge, mit denen ich mich ehrlicherweise gerade gar nicht beschäftige. Ich bin sehr happy, hier zu sein, drei Tore geschossen zu haben», sagte der 23-Jährige. Mit seinem Dreierpack beim 3:0 gegen Slowenien in Nitra bescherte der Stuttgarter Pokalsieger der deutschen U21 einen perfekten Start in die EM in der Slowakei. Der Sturm-Riese soll Interesse bei Topclubs geweckt haben.

Rudi Völler freut sich

«Das war ein sehr guter Start, und ich denke, es kann gerne so weitergehen», sagte Woltemade beim bis zum 28. Juni dauernden Turnier in der Slowakei. Nach seinen drei Toren bei der EM-Generalprobe im März gegen Spanien legte der 1,98 Meter große Offensivspieler nun nach.

«Die drei Tore taten gut. Ich glaube, auch für unser Team taten die sehr gut», sagte der Angreifer. «Und wenn es nachher zweistellig ist, dann nehme ich das liebend gerne an. Aber ich bin auch zufrieden, wenn wir bald genug kommen, ob das dann das nicht zweistellig wird.»

DFB-Sportdirektor Rudi Völler freute sich, dass Woltemade nach vergebenen Chancen bei der Nations League getroffen hatte. Als letzter deutscher U21-Spieler bei einer EM hatte Florian Wirtz beim Halbfinalsieg 2021 gegen die Niederlande mit zwei Toren mehrfach getroffen. Der letzte Dreierpack durch den heutigen Köln-Profi Luca Waldschmidt ist sechs Jahre her. Waldschmidt wurde damals mit sieben Treffern Torschützenkönig. Mehr Tore glückten noch keinem bei einer U21-EM.

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo hätte nichts dagegen, wenn Woltemade so weitermacht. «Die Serie bei uns ist unheimlich, aber es kann gerne so weitergehen», sagte der 46-Jährige. Am Sonntag in Dunajska Streda gegen Tschechien könnte der Viertelfinal-Einzug schon perfekt gemacht werden.