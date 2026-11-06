U21-Coach Di Salvo setzt bei den kommenden Testspielen auf zwei DFB-Juwelen und zwei Neue. Auch einige Rückkehrer sind dabei.

Frankfurt/Main – Mit den aktuellen Senkrechtstartern Nicolò Tresoldi und Paris Brunner sowie zwei Neulingen will der deutsche U21-Trainer Antonio Di Salvo die letzten beiden Länderspiele des Jahres bestreiten. Neben den bestens aufgelegten Offensivspielern Tresoldi von Club Brügge und Brunner von der AS Monaco nominierte der Coach erstmals Tom Ritzy Hülsmann (Stade Reims) und Hennes Behrens (FC Augsburg), wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte.

Am 13. November treffen die für die Europameisterschaft qualifizierten Deutschen in Essen bei Testspielen auf Belgien (18.00 Uhr) und am 17. November (18.00 Uhr/beide bei ProSieben MAXX und Joyn) auswärts auf Kroatien. Beide Gegner waren ebenfalls wie die Deutschen in der EM-Quali jeweils Gruppenerster geworden.

Fünf Rückkehrer dabei

In Dennis Seimen (VfB Stuttgart), Mika Baur (Celtic Glasgow), Muhammed Damar (VfL Wolfsburg), Anton Kade (FC Augsburg) und Cajetan Lenz (TSG Hoffenheim) kehren fünf Spieler zur U21 zurück.

Viele Blicke dürften sich bei den Spielen auf Tresoldi richten, der in der Champions League unter anderem mit drei Treffern beim 4:3 von Brügge gegen Inter Mailand auftrumpfte. Aktuell steht noch nicht fest, ob er künftig für die deutsche oder italienische A-Mannschaft auflaufen wird.

Die EM in Albanien und Serbien wird im kommenden Jahr vom 16. Juni bis 3. Juli ausgetragen. Die Gruppen werden am 26. November 2026 in Belgrad ausgelost.