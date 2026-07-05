Beim Sieg über Bosnien-Herzegowina sah Folarin Balogun die Rote Karte. Eigentlich sollte der wichtige Torjäger der USA gegen Belgien gesperrt sein. Nun kommt es anders, Trump meldet sich umgehend.

Seattle (dpa) - WM-Gegner Belgien hat mit «Erstaunen» auf die plötzlich erlassene Sperre von US-Fußballer Folarin Balogun reagiert und weitere Konsequenzen nicht ausgeschlossen. «Um die legitimen Rechte aller teilnehmenden Mannschaften zu wahren und die Grundprinzipien des Fair Play» zu schützen, prüfe der belgische Verband alle Optionen, wie er in einer Stellungnahme am Sonntag mitteilte.

Der 25 Jahre alte Balogun ist trotz seiner Roten Karte aus dem Sechzehntelfinale im Duell mit Belgien am Dienstag (2.00 Uhr/ARD und MagentaTV) spielberechtigt, wie der Weltverband FIFA zuvor bestätigte. Zunächst hatte «The Athletic» über den unerwarteten Vorgang berichtet. US-Präsident Donald Trump äußerte im Anschluss auf Truth Social seinen Dank an die FIFA.

Trump: «Große Ungerechtigkeit wiedergutgemacht»

Als Begründung verwies die FIFA auf Artikel 27 des Disziplinarreglements, wonach die Durchführung einer Disziplinarmaßnahme ganz oder teilweise ausgesetzt werden kann. Baloguns Sperre werde für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt. Sollte sich der Angreifer in dieser Zeit «einen weiteren Verstoß gleicher Art und Schwere» erlauben, werde die Sanktion vollstreckt.

Sollte sich Balogun bei dieser WM kein weiteres Vergehen leisten, steht schon jetzt fest, dass die Strafe dann zu einem Zeitpunkt folgen würde, der nicht annähernd so wichtig ist wie nun beim Achtelfinale gegen Belgien.

Die aufgehobene Sperre begeisterte auch US-Präsident Trump. Auf seinem Truth Social schrieb er: «Vielen Dank an die FIFA, dass ihr das gemacht habt, was richtig ist und eine große Ungerechtigkeit wiedergutgemacht habt.» Dahinter schrieb er: «President DONALD J. TRUMP.» Der 80-Jährige war bislang bei keinem WM-Spiel vor Ort, wird aber spätestens zum Endspiel am 19. Juli in East Rutherford bei New York im Stadion erwartet.

Pochettino: «Niemals Absicht»

Balogun hatte beim 2:0-Erfolg gegen Bosnien-Herzegowina seinen Gegenspieler Tarik Muharemovic in einem Zweikampf hart, aber offensichtlich unabsichtlich getroffen. Schiedsrichter Raphael Claus aus Brasilien schaute sich die Szene noch einmal an und entschied auf Rot. «Für mich ist das niemals eine Rote Karte. Das war niemals Absicht», sagte US-Trainer Mauricio Pochettino.

Die Aufhebung einer Sperre nach einer Roten Karte ist bei diesem Turnier ein Novum. Balogun ist im US-Team der wichtigste Offensivspieler neben Christian Pulisic. Trainer Pochettino kann damit für das Achtelfinale im Lumen Field in Seattle sein bestes Team einsetzen. Auch bei Gegner Belgien sind keine Ausfälle absehbar.