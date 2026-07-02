Er war einer der drei DFB-Spieler, die beim Elfmeterschießen gegen Paraguay nicht getroffen haben. Der Fehlschuss ging Jonathan Tah «tausende Male» durch den Kopf. Doch eine Sache verändert er nicht.

München (dpa) – Nationalspieler Jonathan Tah würde trotz seines Fehlversuchs beim frühen WM-Aus gegen Paraguay wieder im Elfmeterschießen antreten. «Ich würde ihn nächstes Mal wieder schießen! Mit voller Überzeugung und Zuversicht, ihn für Deutschland reinzumachen», schrieb der Abwehrspieler des FC Bayern bei Instagram.

Tah gab aber auch zu, dass ihn sein Fehlschuss noch immer beschäftige. «Der verschossene Elfmeter ist mir schon Tausende Male durch den Kopf gegangen und man versucht, ihn in seinen Gedanken irgendwie doch ins Tor zu lenken», schrieb der 30-Jährige: «Aber die Realität ist, dass der Ball nicht drin war. Und das tut weh.»

Tah: «Ich mache immer weiter»

Insgesamt sei er «unglaublich enttäuscht und traurig» über das Scheitern der DFB-Auswahl in der ersten K.-o.-Runde. «Die Mannschaft, unser Land und all die, die Fußball-Deutschland supporten, haben sich so viel mehr erhofft.» Zu akzeptieren, dass das Team trotz großer Anstrengungen kein besseres Ergebnis holen konnte, «fällt grade am schwersten».

Ein Rücktritt scheint für den Innenverteidiger nicht infrage zu kommen: «Wir als Team machen immer weiter und auch ich mache immer weiter, egal was kommt!»