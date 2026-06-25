Auf dem Trainingsgelände der Schweden während der Fußball-WM ist eine Tribüne zusammengekracht. Wie kam es zu dem Einsturz?

Frisco (dpa) – Als sie am Mittwoch zum Training kommt, erwartet die schwedische Fußball-Nationalmannschaft ein grausiges Bild: In dem Stadion in Frisco in der Nähe von Dallas (Texas) ist eine Tribüne zusammengekracht. «Ich dachte nur: Was ist denn hier passiert? Soweit ich weiß, gab es ja keinen Sturm», sagte Mittelfeldspieler Besfort Zeneli der Zeitung «Aftenposten».

Der Manager der schwedischen Elf, Stefan Pettersson, hat die Auflösung: Das Stadion werde gerade renoviert. «Sie wollten etwas abreißen, aber es sieht aus, als sei es in die falsche Richtung gefallen», sagte Pettersson. «Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Sie haben wohl etwas gesprengt – und dabei ist etwas schiefgelaufen.» Eine Längsseite war den Angaben zufolge auf die provisorische Pressetribüne gekracht.

Auf das letzte Vorrundenspiel gegen Japan in der Nacht zum Freitag (1.00 Uhr) konnte sich das Team von Trainer Graham Potter trotzdem planmäßig vorbereiten. «Wir können den ganzen Platz und alle anderen Anlagen wie gewohnt benutzen», sagte Pettersson «Aftenposten».