Nicolò Tresoldi feiert aktuell große Fußball-Abende. Wird der U21-Nationalspieler auch zum Fall für Jürgen Klopp? Ein Experte hat für den Bundestrainer eine Empfehlung.

München (dpa) – Der frühere Fußball-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger hat Bundestrainer Jürgen Klopp in der Personalie Nicolò Tresoldi zum raschen Handeln aufgerufen. «Der DFB sollte alles dafür unternehmen, dass Tresoldi für Deutschland spielt», sagte Hitzlsperger «ran». «Er würde die Nationalmannschaft in jedem Fall besser machen. Einen solchen Spieler willst du im Kader dabeihaben, weil er Jürgen Klopp neue Optionen gibt.»

Sowohl Klopp als auch Italiens Nationalcoach Roberto Mancini haben bei Tresoldi bereits angefragt. Der Youngster, dessen Vater Emanuele in Italien selber Profi war, will aber seine Zeit mit der deutschen U21 zu Ende bringen und die EM im kommenden Sommer spielen, ehe er eine endgültige Entscheidung trifft.

Für Hitzlsperger ist Ruhe keine gute Lösung

Klopp hatte den 22-Jährigen vom FC Brügge zuletzt als «tollen Jungen» bezeichnet. Allerdings auch allgemein angemerkt: «Wir müssen niemandem hinterherlaufen.» Jemanden für den DFB zu überreden, könne «auch nicht so richtig» sein.

«Jemanden in Ruhe zu lassen, halte ich im Profi-Fußball für keine gute Lösung», meinte dagegen Hitzlsperger. «Ich vermute, dass der Verband nicht erst nach seinem Hattrick in San Siro seine Bemühungen verstärkt, sondern das schon vorher getan hat. Denn dass Tresoldi gut ist, wussten die Insider schon viel früher. Daher sollte man ihm aktiv aufzeigen, warum der DFB die richtige Wahl für ihn ist.» Tresoldi war zuletzt mit drei Toren der Matchwinner beim 4:3-Coup des belgischen Meisters Brügge bei Inter Mailand in der Champions League.